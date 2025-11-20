科大闡新醫學院發展藍圖 未來25年投入逾70億 全球招聘創院院長 6教授已到任

香港科技大學獲政府批准開辦第三間醫學院，預計2028年開學。科大指，現時已有6名臨床教授到任，亦有36名海內外資深學者已簽署加盟意向書，並將馬上全球招聘創院院長和其他學術團隊成員。科大已向政府承諾分25年投入逾70億元資金，先於清水灣校園興建教研大樓，長遠在牛潭尾建醫學院校舍及智慧教研醫學醫院。 獲政府批准設立本港第三間醫學院的科大，管理層昨進一步介紹籌備進展。新醫學院預計2028年錄取首批50名醫科學生、2032年開始實習，科大正準備4年制的第二學位內外全科醫學士課程，初期會在清水灣校園鄭裕彤樓前方的網球場及停車場用地，斥資20億元興建醫學院教研大樓，預料2028年落成，並會共享目前校園設施，未來就會在北部都會區的牛潭尾興建醫學院校舍，毗鄰智慧教研醫學醫院。

創院院長須認識香港與中國 科大校長葉玉如表示，科大醫學院團隊已見雛形，已聘請6名臨床教授，亦有36名海內外資深學者簽署加盟意向書，接下來會在全球招聘創院院長及其他學術團隊成員，當中院長必須具有管理醫院和醫學教育經驗、對香港和中國有認識。 收生方面，科大課程參考國際頂尖醫學院設計，葉玉如希望取錄的學生有生物科學背景，但隨著醫學院發展亦希望錄取有人文科學、人工智能等其他領域背景的學生，培養未來的「醫生科學家」，又強調不會強制畢業生須在港執業或從事科研。有指科大醫學院學生初期會到聯合醫院等附近3間醫院實習，她指科大未來兩周會與政府簽署諒解備忘錄，並決定用哪間醫院為教學醫院。 政府前日稱與科大出資比例幾乎是1比1，科大指已承諾未來25年會投入超過70億元，支持醫學院所有運作。科大校董會主席沈向洋說，科大應是繼港大和中大後，公立大學當中財政儲備最充分的，「咁多年嚟冇借錢、冇爭錢」，又透露已有捐贈者和校長、學校接觸。

