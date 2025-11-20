科大闡新醫學院發展藍圖 未來25年投入逾70億 全球招聘創院院長 6教授已到任

香港科技大學獲政府批准開辦第三間醫學院，預計2028年開學。科大指，現時已有6名臨床教授到任，亦有36名海內外資深學者已簽署加盟意向書，並將馬上全球招聘創院院長和其他學術團隊成員。科大已向政府承諾分25年投入逾70億元資金，先於清水灣校園興建教研大樓，長遠在牛潭尾建醫學院校舍及智慧教研醫學醫院。
獲政府批准設立本港第三間醫學院的科大，管理層昨進一步介紹籌備進展。新醫學院預計2028年錄取首批50名醫科學生、2032年開始實習，科大正準備4年制的第二學位內外全科醫學士課程，初期會在清水灣校園鄭裕彤樓前方的網球場及停車場用地，斥資20億元興建醫學院教研大樓，預料2028年落成，並會共享目前校園設施，未來就會在北部都會區的牛潭尾興建醫學院校舍，毗鄰智慧教研醫學醫院。
創院院長須認識香港與中國
科大校長葉玉如表示，科大醫學院團隊已見雛形，已聘請6名臨床教授，亦有36名海內外資深學者簽署加盟意向書，接下來會在全球招聘創院院長及其他學術團隊成員，當中院長必須具有管理醫院和醫學教育經驗、對香港和中國有認識。
收生方面，科大課程參考國際頂尖醫學院設計，葉玉如希望取錄的學生有生物科學背景，但隨著醫學院發展亦希望錄取有人文科學、人工智能等其他領域背景的學生，培養未來的「醫生科學家」，又強調不會強制畢業生須在港執業或從事科研。有指科大醫學院學生初期會到聯合醫院等附近3間醫院實習，她指科大未來兩周會與政府簽署諒解備忘錄，並決定用哪間醫院為教學醫院。
政府前日稱與科大出資比例幾乎是1比1，科大指已承諾未來25年會投入超過70億元，支持醫學院所有運作。科大校董會主席沈向洋說，科大應是繼港大和中大後，公立大學當中財政儲備最充分的，「咁多年嚟冇借錢、冇爭錢」，又透露已有捐贈者和校長、學校接觸。
浸大：中醫醫院可展開合作
在申辦新醫學院中落選的香港浸會大學，校董會暨諮議會主席黃英豪重申浸大由衷地祝賀科大，提到該校營運的中醫醫院下月啟用，期望該院日後可與新醫學院合作，又相信政府作出決定前有綜合考慮各份建議書，而非只著眼投放資金多寡。浸大校長衞炳江補充，該校在推動申辦醫學院的過程，認識了許多世界頂尖專家，希望能吸引他們來港繼續做研究。
陸志聰信持開放心態籌劃有好處
對於有意見認為科大缺乏醫療教學經驗，醫管局前港島東聯網總監陸志聰認為反而更具優勢，因為政府想建立一間不一樣的醫學院，若沿用傳統方法規劃或會局限創意，相信用較開放的心態籌劃將能做到更多事。他在一個電台節目又提到，醫生需要與病人溝通，故必須掌握基本廣東話，但毋須為畢業生留港年期設限；若政府其他政策配套得宜，使香港發展為國際醫療創新樞紐，他們自然願意留港發展，認為應對香港有信心。
病人政策連線主席林志釉在同一節目稱，香港醫療科技水平領先，有望進一步吸引他們留港，同時有很多香港學生在海外習醫後回港服務，因此毋須以限制或捆綁方式要求畢業生留港。他並期望醫學院在取錄首批學生後，可逐步調整收生名額，建議預留約九成學額予本地學生，確保有更多畢業生留港服務。不過，立法會議員梁熙認為醫生在學期間接受政府資助，因此畢業後強制留下服務一定年期當作回饋做法合理，且值得考慮。