科大「逸夫演藝中心」啟用 提供舞台技術 培養學生藝術素養

香港科技大學予人印象學生均只醉心於科學或工程研究等；該校「逸夫演藝中心」啟用，並舉辦第二屆舞台技術工作坊，學生踴躍參與反映他們亦擁有另一面興趣。有印度裔學生為探索後台運作，克服語言障礙；亦有熱愛舞台表演及技術的碩士學生期望將工程知識應用於舞台，為觀眾帶來新體驗。校方認為工作坊能提升學生的藝術素養，甚至社交技能，擬推出與舞台技術有關學分課程，讓學生更有系統學習相關知識。

科大指今年讓約40名初接觸後台的學生參與工作坊，提供舞台管理、音響設計、燈光及影片技術的理論課程及實踐訓練。校園拓展項目經理謝耀允(圖2右一)認為，工作坊有助培養學生藝術素養，亦考驗他們溝通和合作能力，提升社交技能。

印度裔商學院一年級生Devanshi(圖2左一)，有參與台前表演豐富經驗，報讀工作坊是想加深對後台認識。她指，在工作坊任執行舞台監督，負責技術彩排、總彩排及演出時留意劇本並向技術控制人員作如音響及燈光等技術效果提示。她稱，工作坊用中文劇本，對中文不流利的她更需要與組員有更緊密合作，包括主動邀請組員為她朗讀劇本並錄音，之後以拼音和計字數的方法熟習劇本，認為只要有信心、和組員間做好準備，定能克服任何障礙包括語言上困難。

修讀機械工程學碩士課程的方惠廷(圖2左二)有專注力不足問題，亦不善與人溝通。一直尋求方法提升專注力的惠廷，發現自己可全神貫注欣賞由音效、燈光多方面配合的表演或藝術作品，亦因此對舞台技術產生興趣，於是參與工作坊。他未來會探索如何透過工程學加強觀眾欣賞節目的體驗，例如日本大學就有研究，在觀眾的發光棒加入情感裝置，令舞台效果會隨觀眾揮動發光棒的力度或合拍度改變。

今屆工作坊為學生提供更高質訓練，亦要歸功科大去年11月開幕的「逸夫演藝中心」，該中心是全港首個預設沉浸式音響系統的表演場地，亦設場內弧形牆面設計與無縫投影器；舞台技術的硬件上進一步提升，學生沒有租場壓力下，更提供靈活訓練時間。謝耀允稱，政府近年大力推動將藝術與科技結合，而科大的藝術素養亦「成長中」，而校方擬推出與舞台技術有關的學分課程，未來亦或會將工作坊擴展，開放予其他院校學生參加，但未有計劃創辦與舞台相關學士學位課程，因相信演藝學院已有足夠資源。