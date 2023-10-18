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2023-10-18 04:31:49
日報

科大：JPEX案致港人投資趨保守 逾四成市民無意持虛擬資產

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虛擬資產是新興資產類別，但JPEX案料增加港人對相關資產投資的戒心。科大調查發現，84%受訪者曾聽說過虛擬資產；而41%表示無意持有任何種類的虛擬資產，較事件發生前增12個百分點。科大指，最近的金融事件不但引起大眾對虛擬資產及相關監管事宜的關注，亦導致相關資產的投資意欲偏向保守。

調查由科大商學院負責，分兩個階段進行，首階段於年4月24日至5月23日進行，訪問逾5,700人。9月中發生加密貨幣平台涉嫌金融詐騙事件後，再於9月28日至10月20日做第二階段調查，截至10月5日已訪問2,200名市民。

調查結果顯示，約84%人曾聽說過虛擬資產，當中27%目前持有或曾經持有虛擬資產。接收相關信息主要渠道，包括「其他網絡資源，例如網頁、網誌、播客、網上視頻」(23%)、「社交媒體」(21%)，以及「傳統媒體，如報紙、雜誌、電視」(18%)。

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約兩成人欲持虛擬資產比例跌

JPEX案發後，41%人表示無意持有任何種類的虛擬資產，較事件前增12個百分點。未來有意持有虛擬資產約兩成，亦減少5個百分點。有意投資虛擬資產的受訪者，大多數(逾八成)表示投資金額不會高於5萬港元。

監管方面，事件發生後，約57%的受訪者表示知悉香港監管當局將要求虛擬資產服務提供者(包括加密貨幣交易所)，需要取得牌照才可以在香港營運，較事件前增加15個百分點。在兩階段調查中，均有逾半數人表示同意「在香港持牌交易所交易的虛擬資產是經過監管機構批准」的說法，顯示大眾對相關情況有誤解，事實只有交易所受監管，產品未必受監管。

科大商學院副院長黃昊教授表示，虛擬資產是推動香港金融科技發展的策略的一部分。惟於香港及海外的市場事件顯示，這類資產亦為投資者和監管機構帶來重大風險及挑戰。他又指，隨著虛擬資產在數碼經濟中的角色日益重要，有需要強化教育工作，讓公眾更好了解這新興領域的風險及潛力，業界持份者需多角度建立健全的虛擬資產產業。

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