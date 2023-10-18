科大：JPEX案致港人投資趨保守 逾四成市民無意持虛擬資產

虛擬資產是新興資產類別，但JPEX案料增加港人對相關資產投資的戒心。科大調查發現，84%受訪者曾聽說過虛擬資產；而41%表示無意持有任何種類的虛擬資產，較事件發生前增12個百分點。科大指，最近的金融事件不但引起大眾對虛擬資產及相關監管事宜的關注，亦導致相關資產的投資意欲偏向保守。

調查由科大商學院負責，分兩個階段進行，首階段於年4月24日至5月23日進行，訪問逾5,700人。9月中發生加密貨幣平台涉嫌金融詐騙事件後，再於9月28日至10月20日做第二階段調查，截至10月5日已訪問2,200名市民。

調查結果顯示，約84%人曾聽說過虛擬資產，當中27%目前持有或曾經持有虛擬資產。接收相關信息主要渠道，包括「其他網絡資源，例如網頁、網誌、播客、網上視頻」(23%)、「社交媒體」(21%)，以及「傳統媒體，如報紙、雜誌、電視」(18%)。