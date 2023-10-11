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2023-10-11 18:55:54

科學委員會倡引入新一代XBB新冠疫苗　優先供高風險群組接種

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(左起)劉宇隆、許樹昌和張竹君在聯合科學委員會會後，交代最新疫苗接種建議。

(左起)劉宇隆、許樹昌和張竹君在聯合科學委員會會後，交代最新疫苗接種建議。

本港新冠病毒活躍度保持平穩，但踏入冬季或出現新的新冠高峰期，另流感活躍程度至今仍在上升。衞生防護中心轄下聯合科學委員會今日(11日)召開會議，討論引入第三代針對XBB變種病毒的新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆會後稱，市民應同時接種新冠疫苗和流感疫苗，「快啲打，唔好等」。

劉宇隆籲同時接種新冠流感疫苗

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，鑑於本港新冠活躍程度在冬季很大機會爆發，委員會建議高風險群組如距離上次接種或感染已經6個月，應盡快接種新冠疫苗加強劑，以及同時打流感針，以應付或同時於冬季出現的流感高峰期。高風險群組的定義未有改變，即年滿50歲人士、18至49歲有長期病患的人士、6個月大或以上免疫系統失調人士、孕婦和醫護人員。

衞生防護中心預計，本港冬季會出現新一個新冠高峰期。(資料圖片／林俊源攝)

衞生防護中心預計，本港冬季會出現新一個新冠高峰期。(資料圖片／林俊源攝)

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傳統疫苗都有效減重症死亡

許樹昌又指，在審視針對XBB的mRNA疫苗數據和海外做法後，委員會認為如本港能夠獲取疫苗，考慮到數量有限，建議主要優先安排高風險人士接種，以取得更佳保護。他強調，不論滅活和第一、二代的mRNA疫苗，都有效減低新冠的重症和死亡風險。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時本港監測發現XBB變異病毒株佔本港新冠個案逾98%，當中XBB 1.9.2佔大約四成，預計冬季會出現新一個感染高峰，希望入院和死亡數字沒以往般嚴重。她續說，政府將會展開採購XBB疫苗的程序，詳細情況要採購後才知道。

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