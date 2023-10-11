科學委員會倡引入新一代XBB新冠疫苗　優先供高風險群組接種

本港新冠病毒活躍度保持平穩，但踏入冬季或出現新的新冠高峰期，另流感活躍程度至今仍在上升。衞生防護中心轄下聯合科學委員會今日(11日)召開會議，討論引入第三代針對XBB變種病毒的新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆會後稱，市民應同時接種新冠疫苗和流感疫苗，「快啲打，唔好等」。

劉宇隆籲同時接種新冠流感疫苗

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，鑑於本港新冠活躍程度在冬季很大機會爆發，委員會建議高風險群組如距離上次接種或感染已經6個月，應盡快接種新冠疫苗加強劑，以及同時打流感針，以應付或同時於冬季出現的流感高峰期。高風險群組的定義未有改變，即年滿50歲人士、18至49歲有長期病患的人士、6個月大或以上免疫系統失調人士、孕婦和醫護人員。