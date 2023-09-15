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2023-09-15 04:30:41
日報

科學館全新常設展廳今起辦「滅絕．新生」展覽 長毛象化石 會郁會叫機械恐龍現身

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科學館「滅絕．新生」展覽 科學館「滅絕．新生」展覽 科學館「滅絕．新生」展覽

全球氣候暖化，極端天氣將更頻繁出現，地球過去已出現幾次大滅絕事件。科學館在全新常設的「古生物展廳」舉行「滅絕．新生」展覽，昨開幕並於今日開放，展覽介紹6億3,500萬年前埃迪卡拉紀以來，地球生命經歷過的各種挑戰及生命的演化。

展覽分為6個展區，分別介紹地球在地質歷史中發生過的5次主要大規模滅絕事件。展品包括逾100組各個時期的珍貴動植物化石，如超過3米高的冰河時期、俗稱長毛象真猛獁象化石、迄今出土最完整的恐爪龍化石、史前海洋掠食性魚類劍射魚、巨齒鯊和鄧氏魚的1比1的頜骨化石複製品，以及200至400萬年前的印尼龍腦香木化石。市民從中可以認識不同時期的物種，以及了解牠們如何展現生命的韌力，適應大滅絕後的環境。展館內亦有兩隻栩栩如生、能模擬恐龍發出聲的機械恐龍和各種有趣的互動展品，介紹挖掘化石、史前的環境和物種的演化等知識。

文化體育及旅遊局長楊潤雄指，展覽希望能讓公眾了解地球生態的歷史和轉變，深入認識古生物，同時反思現今人類發展為生物的生存帶來的挑戰。又稱博物館對香港整體文化發展有非常重大的影響，能為市民帶來豐富知識，更可吸引遊客到訪，對香港大有益處。他指當局會借鑑外地經驗及香港需要，審視博物館未來的整體發展方向。

展覽由康文署主辦，香港科學館籌劃。常設展覽標準票20元，優惠票10元，星期三免費入場。

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