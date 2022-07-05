科學館恐龍展免費入場 最完整異特龍不容錯過

香港科學館星期五起在館內舉行大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」，展出八組來自恐龍盛世的物種的化石真品和高完整度的化石骨架，包括全球首次展出、身高超過三米的巨型三角龍Willard的化石骨架。除了暴龍外，其餘七組化石骨架均是首次在香港展出。

八組珍貴史前生物化石標本和復原骨架模型來自德國、瑞士、意大利、荷蘭、羅馬尼亞和摩洛哥的博物館及學術機構。精選展品包括歷來出土最完整的異特龍，其骨架完整度超過九成；為全球首次展出、身高超過三米的巨型三角龍Willard的化石骨架，其身型是已發現角龍類恐龍之中最龐大之一；整幅處於埋藏狀態的幼齡蜥腳類恐龍，它是幼齡長頸恐龍之中保存最完整的標本。

另外，有「河中巨怪」之稱的棘龍，以及最大飛行生物哈特茲哥翼龍，牠們的一比一復原骨架模型是根據精確的科學數據全新複製和組裝，並作首次展出。其他展品還包括暴龍、西龍和梁龍的化石骨架。

館方特別借助精美的古生物學藝術插圖、光雕投影技術和多媒體投影技術等，重塑精彩的場景，除了讓參觀者有如回到洪荒世界，享受別開生面的參觀體驗外，更可認識這些史前生物滅絕的真相和反思人類不要選擇物種滅絕之路。

展覽七月八日至十一月十六日在九龍尖沙咀東部科學館道二號香港科學館舉行，免費入場。但入場者必須透過展覽網頁big8dinosaurs.hk的網上預約系統，預約入場參觀日期和時間。成功預約者需於參觀當日預約時間內到場，向在場職員出示確認電郵內的二維碼。

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