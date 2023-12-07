熱門搜尋:
Taylor Swift 六合彩 譚旻萱 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-07 17:42:56

科學館擬改建國家成就專館　文化博物館面臨「殺館」　楊潤雄：僅初步構想

分享：
楊潤雄指，重置科學館至文化博物館僅為初步構想，會再聽意見。(蘇文傑攝)

楊潤雄指，重置科學館至文化博物館僅為初步構想，會再聽意見。(蘇文傑攝)

政府向立法會提交文件，計劃將尖東科學館改建為介紹國家發展和成就的專館，並將現有科學館在沙田的文化博物館重建，而文化博物館就會「殺館」。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(7日)下午見傳媒時指，有關選址只是政府初步想法，會再聽意見，現時只是想將文化館內容分拆去不同地方，不排除可能日後興建一個更能代表香港文化的展館。

日後或建更能代表香港文化展館

楊潤雄說，文件中向議員介紹的內容只是初步建議，會再聽取外界意見，政府去年就康文署轄下的博物館作初步檢視，其中認為文化博物館的數個展館，內容可可歸類為正在計劃的不同展館，例如粵劇館可以重置到「非遺體驗館」，金庸館和李小龍館可以重置到日後的「流行文化館」，他認為更能突顯內容，不排除可能日後興建一個更能代表香港文化的展館。

楊潤雄指，重置科學館至文化博物館僅為初步構想，會再聽意見。(蘇文傑攝) 楊潤雄指，重置科學館至文化博物館僅為初步構想，會再聽意見。(蘇文傑攝)

稱國家成就專館坐落市區方便參觀

他續說，考慮到科學館展覽的內容需要提升，所以研究在文化博物館原址重建一個更大型的新科學館，認為是對大家更有益。至於以國家發展和成就為主題的博物館，楊潤雄表示當局認為在巿區較適合，初步想法設於現時科學館位置，展覽內容及位置均會聽外界意見。當局完成全港博物館整體布局的研究後，將再諮詢立法會。

楊潤雄重申，有關構想仍在初步規劃階段，文件只是聽取意見，又說是應立法會議員要求，到立法會就國家發展和成就專館內容和初步選址作介紹，政府明年中會就博物館整體規劃和整體報告，提交到立法會。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受