科學館擬改建國家成就專館　文化博物館面臨「殺館」　楊潤雄：僅初步構想

政府向立法會提交文件，計劃將尖東科學館改建為介紹國家發展和成就的專館，並將現有科學館在沙田的文化博物館重建，而文化博物館就會「殺館」。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(7日)下午見傳媒時指，有關選址只是政府初步想法，會再聽意見，現時只是想將文化館內容分拆去不同地方，不排除可能日後興建一個更能代表香港文化的展館。
稱日後或建更能代表香港文化展館
楊潤雄說，文件中向議員介紹的內容只是初步建議，會再聽取外界意見，政府去年就康文署轄下的博物館作初步檢視，其中認為文化博物館的數個展館，內容可可歸類為正在計劃的不同展館，例如粵劇館可以重置到「非遺體驗館」，金庸館和李小龍館可以重置到日後的「流行文化館」，他認為更能突顯內容，不排除可能日後興建一個更能代表香港文化的展館。
稱國家成就專館坐落市區方便參觀
他續說，考慮到科學館展覽的內容需要提升，所以研究在文化博物館原址重建一個更大型的新科學館，認為是對大家更有益。至於以國家發展和成就為主題的博物館，楊潤雄表示當局認為在巿區較適合，初步想法設於現時科學館位置，展覽內容及位置均會聽外界意見。當局完成全港博物館整體布局的研究後，將再諮詢立法會。
楊潤雄重申，有關構想仍在初步規劃階段，文件只是聽取意見，又說是應立法會議員要求，到立法會就國家發展和成就專館內容和初步選址作介紹，政府明年中會就博物館整體規劃和整體報告，提交到立法會。