科學館擬改建國家成就專館　文化博物館面臨「殺館」　楊潤雄：僅初步構想

政府向立法會提交文件，計劃將尖東科學館改建為介紹國家發展和成就的專館，並將現有科學館在沙田的文化博物館重建，而文化博物館就會「殺館」。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(7日)下午見傳媒時指，有關選址只是政府初步想法，會再聽意見，現時只是想將文化館內容分拆去不同地方，不排除可能日後興建一個更能代表香港文化的展館。

稱 日後或建更能代表香港文化展館

楊潤雄說，文件中向議員介紹的內容只是初步建議，會再聽取外界意見，政府去年就康文署轄下的博物館作初步檢視，其中認為文化博物館的數個展館，內容可可歸類為正在計劃的不同展館，例如粵劇館可以重置到「非遺體驗館」，金庸館和李小龍館可以重置到日後的「流行文化館」，他認為更能突顯內容，不排除可能日後興建一個更能代表香港文化的展館。