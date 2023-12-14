科學館新展覽「科幻旅航」 展出《星球大戰》、《異形》電影道具 介紹科幻主題

香港科學館明日(15日)至下年五月下旬推出新專題展覽「科幻旅航」。參觀者將如置身於互動科幻故事中，從經典的太空航行開始，穿梭不同的科幻主題，並透過展覽反思先進科技對社會的影響，以及思考當下和未來的機遇和挑戰，穿梭不同的科幻主題。
新展覽是康樂及文化事務署主辦、由倫敦科學博物館策劃的巡展，香港是其海外巡展的首站。展覽由六個沉浸式展區組成，包括「穿梭機與貨艙」、「探索艙」、「生物研究室」、「星際任務」、「偵察艙」和「瞭望艙」。各展區分別透過多件與科幻電影、文學和藝術作品相關的展品，分別探討科幻作品中不同的主題，包括太空探索、機械人和未來居所。參觀者將如置身於互動科幻故事中，從經典的太空航行開始，穿梭不同的科幻主題，並透過展覽反思先進科技對社會的影響，以及思考當下和未來的機遇和挑戰。
展出智能叛變機械人、異形複製品
精彩展品包括，拍攝《智能叛變》用的NS-5機械人；全球只有12個由《異形》設計師擁有的模具製作的罕有異形複製品；擁有演員親筆簽名的《星空奇遇記》船艦「企業號」複製品；長壽電視劇集《異世奇人》外星人戴立克複製品；《星球大戰：新的希望》「黑武士」頭盔複製品和《鐵甲奇俠》裝甲MARK III複製品。
除了倫敦科學博物館的藏品外，香港科學館亦為展覽加入不少互動元素，包括由本地藝術家何博欣創作的壁畫，以動畫展示科幻與科技進步的交集。參觀者亦可參與遊戲，用手機掃描展廳內的二維碼，跟隨指示完成收集寶石任務，以取得藝術家特別設計的手機桌布。
作品鼓勵年輕人從事科技事業
文化體育及旅遊局局長楊潤雄在展覽開幕典禮上致辭時表示，科幻小說可以培養好奇心、激發想像力，並鼓勵年輕一代突破知識和理解的界限。日益流行的科幻主題作品能激發年輕人對「科學、科技、工程、藝術及數學」的興趣，並鼓勵他們日後從事科技事業，從而為國家策略發展和香港創新科技發展作出貢獻。他補充是次展覽將揭開重要科學發明和膾炙人口的科幻作品的微妙關係。展品將科學、藝術、電影和文學交織，不但吸引科學迷，電影、藝術和文學愛好者亦不容錯過。
推出一系列配合展覽的精彩活動
香港科學館展覽亦將推出一系列配合展覽的精彩活動，包括與香港公共圖書館合作於展覽內介紹多本精選科幻小說，以及與電影節目辦事處合作，於十二月至明年一月「打開想像電影節」期間舉辦免費電影放映及映後談，與觀眾重溫經典電影——一九○二年的《月球歷險記》及一九五六年的《惑星歷險》。詳情請瀏覽網頁。研究資助局則會於十二月十六日及明年一月二十日舉辦四場講座，介紹香港高等院校的最新研究成果，包括人工智能和機器人。
展覽將於十二月十五日至明年五月二十九日在尖沙咀東部科學館道二號香港科學館特備展覽廳舉行。有關展覽資料、收費及各項活動詳情，瀏覽網頁，或致電2732 3232查詢。