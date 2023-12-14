科學館新展覽「科幻旅航」 展出《星球大戰》、《異形》電影道具 介紹科幻主題

香港科學館明日(15日)至下年五月下旬推出新專題展覽「科幻旅航」。參觀者將如置身於互動科幻故事中，從經典的太空航行開始，穿梭不同的科幻主題，並透過展覽反思先進科技對社會的影響，以及思考當下和未來的機遇和挑戰，穿梭不同的科幻主題。

新展覽是康樂及文化事務署主辦、由倫敦科學博物館策劃的巡展，香港是其海外巡展的首站。展覽由六個沉浸式展區組成，包括「穿梭機與貨艙」、「探索艙」、「生物研究室」、「星際任務」、「偵察艙」和「瞭望艙」。各展區分別透過多件與科幻電影、文學和藝術作品相關的展品，分別探討科幻作品中不同的主題，包括太空探索、機械人和未來居所。參觀者將如置身於互動科幻故事中，從經典的太空航行開始，穿梭不同的科幻主題，並透過展覽反思先進科技對社會的影響，以及思考當下和未來的機遇和挑戰。