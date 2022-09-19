科技及詐騙案趨升 警設新中心e-Hub增偵查效率

近年市民報案方式轉趨網上化，有關科技罪案及詐騙案報案數字亦大幅增加，警方調查期間亦發現大部分案件有關聯性，例如來自同一犯案源頭。由於有眾多報案人以及使用不同報案方式，調查容易造成資源重疊。為更有效偵查案件，警方全新電子報案處理及分析中心e-Hub今起運作，透過一站式平台更集中處理和分析市民的報案資料，加快破案。
根據警方數字，科技罪案及詐騙案3年間由2019年的近1萬宗，大幅上升1倍至2021年的2萬宗。此外，警方去年共收到4.3萬宗刑事電子報案，當中一半與科技罪案及詐騙案有關。電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮表示，騙徒利用不同社交媒體、網站和電話行騙，短時間內令大量市民蒙受損失。而這類案件往往有關聯性，例如來自同一犯案源頭，由於報案人眾多以及使用不同的報案方式，若未能在早期進行資源整合，調查容易造成資源重疊，不利案件的偵破和效益。
因此警方推出e-Hub，提供一站式平台回應市民報案。黃嶔榮表示，e-Hub主要有三大功能，包括接收案件、歸類分析以及轉介跟進。當e-Hub人員接到有關罪案的電子報案後，會與報案人取得聯絡，確認案件詳情，並在同日將案件交由刑事調查隊跟進。此外，警方會透過優化後的電腦系統對案件進行關聯性分析，把同一犯案源頭的案件歸類跟進。黃嶔榮相信，e-Hub的成立能集中資源將案件歸類及分析，相信可加快破案，阻止騙案蔓延。
網上報案新增交易匯款資料欄
另外，警方電子報案中心由2018年6月開始營運，電子報案處理及分析中心高級督察陳靜媚表示，警方審視後認為，平台及報案表格均有改善空間，為配合e-Hub成立，決定一併優化改善。其中，電子報案中心裏「罪行報告」內原本「科技罪案」一欄將擴展為「科技罪案及騙案」。報案表格除了包括基本事件摘要、疑犯或涉案公司資料外，更新後的版面可讓市民填寫每宗交易匯款人及收款人銀行資料及戶口號碼，當中亦包括虛擬貨幣的資料和社交平台等。另外，報案人可上載最多30個共25MB的檔案，提供更多補充資料，例如對話和視像截圖等。
陳靜媚表示，希望市民能準確填寫個人資料，以讓警方盡快聯絡跟進及展開調查。黃嶔榮亦表示，以往警方收到的報案資料都不夠詳盡，例如沒有報案人的聯絡方式、居住地址和疑犯資料等，報案表格優化後，警方毋須再花時間找齊資料才展開調查，相信有助加速破案。警方提醒，e-Hub處理的案件主要為非緊急，市民如遇緊急情況應致電999求助。