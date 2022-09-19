科技及詐騙案趨升 警設新中心e-Hub增偵查效率

近年市民報案方式轉趨網上化，有關科技罪案及詐騙案報案數字亦大幅增加，警方調查期間亦發現大部分案件有關聯性，例如來自同一犯案源頭。由於有眾多報案人以及使用不同報案方式，調查容易造成資源重疊。為更有效偵查案件，警方全新電子報案處理及分析中心e-Hub今起運作，透過一站式平台更集中處理和分析市民的報案資料，加快破案。

根據警方數字，科技罪案及詐騙案3年間由2019年的近1萬宗，大幅上升1倍至2021年的2萬宗。此外，警方去年共收到4.3萬宗刑事電子報案，當中一半與科技罪案及詐騙案有關。電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮表示，騙徒利用不同社交媒體、網站和電話行騙，短時間內令大量市民蒙受損失。而這類案件往往有關聯性，例如來自同一犯案源頭，由於報案人眾多以及使用不同的報案方式，若未能在早期進行資源整合，調查容易造成資源重疊，不利案件的偵破和效益。

因此警方推出e-Hub，提供一站式平台回應市民報案。黃嶔榮表示，e-Hub主要有三大功能，包括接收案件、歸類分析以及轉介跟進。當e-Hub人員接到有關罪案的電子報案後，會與報案人取得聯絡，確認案件詳情，並在同日將案件交由刑事調查隊跟進。此外，警方會透過優化後的電腦系統對案件進行關聯性分析，把同一犯案源頭的案件歸類跟進。黃嶔榮相信，e-Hub的成立能集中資源將案件歸類及分析，相信可加快破案，阻止騙案蔓延。