科技園今辦開心香港市集 「拍掌即付」付款新體驗 觀摩創科成果

「打過手掌印」便可付款購物或支付餐飲開支，這並不是科幻電影情節。香港科技園今(4日)起舉辦「開心香港」市集@科學園活動內，首推提供安全驗證的「掌靜脈」技術支付方式，經登記後，市民活動內試用「拍掌付款」新體驗。而場內有超過180項本地創新製造的科技產品，大會於不同日子設有不同工作坊，如可製作自己獨有顏色、香味和泡沫濃度的皂液。
「開心香港」市集今(4日)起至本月13日在沙田白石角科學園舉行，科技園公司夥拍約60間園區科創公司，打造兩個購物場景，讓市民體驗及選購逾180款創科商品或本地創新製造的產品，涵蓋綠色科技、醫療科技、食品科技等類別，例如葡萄糖監測手錶、天然成分家用清潔片或消毒劑，感受未來智慧城市的便捷生活。
逾20款「開心香港」特別餐單
此外，本地創科企業研發的包括素豬肉或有機蛋漿等食材，並與10間園內餐廳合作，在活動內推出了逾20款「開心香港」特別餐單。產品和餐單呈現本地創科成果，付款方式亦有嶄新體驗，科技園首推提供安全驗證的「掌靜脈」技術支付方式，市民下載程式「HKSTP Pay」並登記為新用戶，在場內指定地點以「登記」手掌掌紋，之後消費活動便試嘗「拍掌即付」付款體驗並可享九五折優惠。
設STEAM及藝術工作坊
場內亦有不同STEAM及藝術工作坊，例如圖形編程與AI機器人工作坊、環保樹脂抽象彩繪碟盤工作坊，亦可以親手製作屬於自己獨有香味、顏色的洗手液。
市集同時設有「笑Sing發電站」和「Smile Spot笑點」，目標收集10萬個市民的笑容，而由「笑Sing發電站」收集到笑聲，再以AI後期處理編製成歌曲「快樂頌」，預計2個月後上傳到網站，讓市民回顧當日的快樂。