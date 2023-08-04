科技園今辦開心香港市集 「拍掌即付」付款新體驗 觀摩創科成果

「打過手掌印」便可付款購物或支付餐飲開支，這並不是科幻電影情節。香港科技園今(4日)起舉辦「開心香港」市集@科學園活動內，首推提供安全驗證的「掌靜脈」技術支付方式，經登記後，市民活動內試用「拍掌付款」新體驗。而場內有超過180項本地創新製造的科技產品，大會於不同日子設有不同工作坊，如可製作自己獨有顏色、香味和泡沫濃度的皂液。

「開心香港」市集今(4日)起至本月13日在沙田白石角科學園舉行，科技園公司夥拍約60間園區科創公司，打造兩個購物場景，讓市民體驗及選購逾180款創科商品或本地創新製造的產品，涵蓋綠色科技、醫療科技、食品科技等類別，例如葡萄糖監測手錶、天然成分家用清潔片或消毒劑，感受未來智慧城市的便捷生活。