科技園公司打造綠色科技樞紐　匯聚逾200間綠色科企

科技園公司在位於九龍塘的創新中心打造綠色科技樞紐(GreenTech Hub)，匯聚逾200間綠色科企，鼓勵研發、促進交流，並邀請機構、大學等支援它們，期望進一步推動香港成為國際綠色科技和綠色金融中心。

綠色科技樞紐今年3月開幕，進駐的企業涵蓋不同領域，包括新能源、智慧城市、綠色建築和綠色金融科技。其中一間專門研發電動電單車、電池和智能換電系統，負責人涂竣凱相信業內多交流能互補不足，互相促進，遂落戶於此。另一方面，綠色科技樞紐設有綠色方案展示專區Green Space，展示不同公司的綠色科研成就。涂竣凱表示，訪客未必只為一宗生意而來，他們參觀專區或會發現其他感興趣的方案，這對其他企業的發展都有促進作用。除了提供空間，綠色科技樞紐也提供支援服務。