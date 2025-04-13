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2025-04-13 23:00:46

科技園公司打造綠色科技樞紐　匯聚逾200間綠色科企

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科技園公司在位於九龍塘的創新中心打造綠色科技樞紐。(政府新聞處圖片)

科技園公司在位於九龍塘的創新中心打造綠色科技樞紐。(政府新聞處圖片)

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科技園公司在位於九龍塘的創新中心打造綠色科技樞紐(GreenTech Hub)，匯聚逾200間綠色科企，鼓勵研發、促進交流，並邀請機構、大學等支援它們，期望進一步推動香港成為國際綠色科技和綠色金融中心。

綠色科技樞紐今年3月開幕，進駐的企業涵蓋不同領域，包括新能源、智慧城市、綠色建築和綠色金融科技。其中一間專門研發電動電單車、電池和智能換電系統，負責人涂竣凱相信業內多交流能互補不足，互相促進，遂落戶於此。另一方面，綠色科技樞紐設有綠色方案展示專區Green Space，展示不同公司的綠色科研成就。涂竣凱表示，訪客未必只為一宗生意而來，他們參觀專區或會發現其他感興趣的方案，這對其他企業的發展都有促進作用。除了提供空間，綠色科技樞紐也提供支援服務。

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香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪相信綠色科技樞紐能帶動更多商業機會。(政府新聞處圖片) 綠色科技公司負責人涂竣凱表示，將所有綠色科技公司集中在同一平台，彼此交流互補，對公司大有幫助。(政府新聞處圖片)

科技園公司邀請了16間機構擔任合作夥伴，包括金融和商業機構、大學、工商業支援機構等，為進駐的企業提供全面支援。香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪說：「這裏是充滿活力的協作平台，能夠帶動更多商業機會，促進知識交流，以及協助籌集資金，加速綠色科研成就商品化的進程。」李俊豪指出，企業齊集綠色科技樞紐可享集群效應之利，他期望培育更多創新綠色科技方案應對全球氣候挑戰。

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