科技園公司「招商引才」，赴北京清華北大宣講香港創科機遇。

香港科技園公司積極「搶人才」和「搶企業」，並於周日(18日)至周二(20日)期間前往北京，與當地多家創科企業代表，各協會代表和知名學府的學院領導會面及交流，以促進京港創科生態圈建立更緊密的連繫。此外，科技園公司亦舉辦多場宣講會，與當地的企業和學生深入交流，並介紹香港的創科機遇，鼓勵他們前來港發展業務及事業。

與近 200 名頂尖學生交流

科技園公司行政總裁黃克強、聯同首席人才總監王秀麗和初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤組成代表團，到訪中國著名高等學府---北京大學和清華大學。代表團與清華企業家協會以及不同學院領導會面，探討培育人才和初創企業、拓展創科資源等方面的合作機會。此外，他們亦在北大和清華校園舉辦宣講會，分享科學園的創業、實習及就業機會，與近200名頂尖學生交流，鼓勵他們來港工作或創業，共同推動國家的創科發展。