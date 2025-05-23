科技園公司「招商引才」，赴北京清華北大宣講香港創科機遇。

香港科技園公司積極「搶人才」和「搶企業」，並於周日(18日)至周二(20日)期間前往北京，與當地多家創科企業代表，各協會代表和知名學府的學院領導會面及交流，以促進京港創科生態圈建立更緊密的連繫。此外，科技園公司亦舉辦多場宣講會，與當地的企業和學生深入交流，並介紹香港的創科機遇，鼓勵他們前來港發展業務及事業。
與近200名頂尖學生交流
科技園公司行政總裁黃克強、聯同首席人才總監王秀麗和初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤組成代表團，到訪中國著名高等學府---北京大學和清華大學。代表團與清華企業家協會以及不同學院領導會面，探討培育人才和初創企業、拓展創科資源等方面的合作機會。此外，他們亦在北大和清華校園舉辦宣講會，分享科學園的創業、實習及就業機會，與近200名頂尖學生交流，鼓勵他們來港工作或創業，共同推動國家的創科發展。
「背靠祖國、聯通世界」的優勢
科技園公司行政總裁黃克強表示，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的優勢，聯通內地產業與全球市場，也是內地企業進軍亞洲、深耕一帶一路、佈局新興國家的重要跳板。他又介紹科技園公司建立的蓬勃創科生態圈，匯聚來自25個國家和地區共2,300多家科技公司，而專注於研發的專業人士超過15,000名，鼓勵企業家和人才如果有任何創科的想法，想落戶香港或衝出國際，歡迎加入科技園的生態圈。
科技園公司也與官產學研緊密聯繫，在北京聯同香港北京高校校友聯盟舉辦「香港科創生態賦能企業全球化暨2025出海戰略宣講會」，獲得香港特別行政區駐北京辦事處和投資推廣署的支持，共同展示香港充滿活力的創科生態圈，鼓勵內地企業落戶香港。另外，科技園公司設有一系列招攬和培育人才的計劃，去年收到 1,000多份申請，錄取30多位海外優秀學生，今年申請更倍增至近3,000份。