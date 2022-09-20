科技園拒續租勢斷回收鏈 港唯一紙包盒回收廠臨絕路 環保署稱3短租地將招標

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠、營運僅3年的「喵坊Mil Mill」，其位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，近日接獲業主科技園公司通知不予續租，意味紙包飲品盒日後或只能棄置堆填區。回收廠公司負責人期望當局可寬限3年，以便覓地重置，又透露新加坡政府曾邀請他到當地設廠。科技園稱將按需要再給予寬限；而最初指對事件不知情的環保署，昨稱已聯絡喵坊負責人了解及提供協助，又指將有3幅同類短期租約用地公開招標，但回收廠心儀的另一幅用地則已用作其他項目。
喵坊現時設廠於科技園管理的元朗工業邨，租約由2019年1月至2021年12月，去年獲續租1年。廠房投資額約1,000萬元，當中興建成本佔700萬元，扣除前期建造工程，該廠由2019年10月起營運，至今實際運作僅約3年。惟「喵坊Mil Mill」最近接獲通知，指其發展策略不合，不獲續租，租約將於年底結束。
喵坊廠房每日最多可處理約50噸紙包飲品盒，製成再生漿；每日回收量由最初僅約1公噸，升至現時每日3公噸紙包飲品盒和10公噸雜紙。創辦人葉文琪表明不會放棄經營，希望科技園和環保署可以提供協助，期望當局可寬限3年，以助另尋覓新址重置廠房。他初步知悉環保園之前有已停業的華南廚餘廠廠房，希望可租用重置。他又稱，並非要求政府直接資助，但至少應該在政策上配合，否則無法吸引其他投資者經營回收業。
葉文琪又透露，新加坡政府曾邀請他到當地設廠，協助當地回收業發展，且幫助他們找廠房。
科技園稱3個工業邨重新定位
科技園回覆指，與資訊機密處理有限公司(SSID、喵坊母公司)於2019年所簽訂之短期租約已完結。經過溝通，去年特別安排續約一年。園方會繼續與SSID協商其遷出時間，按需要再給予寬限期。園方又指，去年已將3個工業邨重新定位為創新園，致力推動「再工業化」發展；會根據相關原則，謹慎規劃創新園用地，並設有既定政策及審批程序，要求承租人依照租約條款營運。環保署早前回覆傳媒時稱對事件不知情，昨稱已聯絡喵坊負責人了解，並正就事件提供適切協助，包括聯絡科技園公司。該署又指，將有3幅同類短期租約用地公開招標，適合經營各類回收業務，包括廢紙回收；今年亦批出環保園地段租約興建紙漿生產設施，預計2025年開始運作。至於喵坊提及華南廚餘廠舊廠房，署方指已被用作其他項目，工程亦已開展。
環團指喵坊停運 回收「斷纜」
綠領行動總幹事何漢威指，紙包飲品盒回收在外地發展多時，但香港僅得一間回收廠，擔心喵坊一旦停運，香港會失去唯一回收渠道，嚴重影響本港回收市場和流程。他分析，在香港參與環保工業本身已不容易，今次事件反映港府對環保工業的土地配套和積極性遠不及其他國家，促請當局加強支援業界，如增建環保園，提供土地和相關配套，以配合垃圾徵費和生產者責任制。