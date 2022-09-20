科技園拒續租勢斷回收鏈 港唯一紙包盒回收廠臨絕路 環保署稱3短租地將招標

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠、營運僅3年的「喵坊Mil Mill」，其位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，近日接獲業主科技園公司通知不予續租，意味紙包飲品盒日後或只能棄置堆填區。回收廠公司負責人期望當局可寬限3年，以便覓地重置，又透露新加坡政府曾邀請他到當地設廠。科技園稱將按需要再給予寬限；而最初指對事件不知情的環保署，昨稱已聯絡喵坊負責人了解及提供協助，又指將有3幅同類短期租約用地公開招標，但回收廠心儀的另一幅用地則已用作其他項目。

喵坊現時設廠於科技園管理的元朗工業邨，租約由2019年1月至2021年12月，去年獲續租1年。廠房投資額約1,000萬元，當中興建成本佔700萬元，扣除前期建造工程，該廠由2019年10月起營運，至今實際運作僅約3年。惟「喵坊Mil Mill」最近接獲通知，指其發展策略不合，不獲續租，租約將於年底結束。

喵坊廠房每日最多可處理約50噸紙包飲品盒，製成再生漿；每日回收量由最初僅約1公噸，升至現時每日3公噸紙包飲品盒和10公噸雜紙。創辦人葉文琪表明不會放棄經營，希望科技園和環保署可以提供協助，期望當局可寬限3年，以助另尋覓新址重置廠房。他初步知悉環保園之前有已停業的華南廚餘廠廠房，希望可租用重置。他又稱，並非要求政府直接資助，但至少應該在政策上配合，否則無法吸引其他投資者經營回收業。

葉文琪又透露，新加坡政府曾邀請他到當地設廠，協助當地回收業發展，且幫助他們找廠房。