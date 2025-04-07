科技結合教育｜新創公司開發AI支援平台 助SEN兒童學有所成

根據最新統計，香港有特殊教育需求（Special Educational Needs, SEN）的學童佔所有學童的比例達一成。每位SEN兒童的情況各異，有些集中力較常人低，有些天資聰穎卻不善表達。若統一採用相同的教育方式，並要求他們在考試測驗中表現優良，無疑是緣木求魚。這不僅讓SEN兒童難以穩步成長，也讓教師承受巨大壓力。 為解決此問題，新創企業「Canpanion願途」致力於將科技與特殊教育專業結合，幫助社會及早識別和發掘SEN兒童，讓教師能夠因材施教，避免教育方式與學習需求不匹配，從而提高學習效率，讓SEN兒童快樂成長。 運用人工智能評估 剖析SEN兒童所需 「Canpanion願途」借助科技與特殊教育專業，幫助社會及早識別和發掘SEN兒童，使教育制度能夠因材施教。目前「Canpanion願途」從兩個方向發展：一方面服務家長，另一方面服務學校。 在學校方面，「Canpanion願途」設計了教程和標準，供學校使用。這些工具可以在入學考試時通過遊戲方式識別SEN學生。隨後「Canpanion願途」會繼續與學校合作，提供適合SEN學生的課堂練習，並持續跟進學生的學習進度，適時提供協助，實現個人化學習。這一過程中，人工智能和大數據庫扮演了不可或缺的角色。 在家長方面，「Canpanion願途」提供專業治療師的跟進服務，通過遊戲逐步調適兒童的行為，並提供行為治療、言語治療等服務。這些服務中還應用了表情識別、聊天機器人等科技，進一步提升治療效果。

認知測試小遊戲

解決SEN兒童學習困境 整個家庭都受惠 「Canpanion願途」由Queenie和Christine兩位年輕人創立。Queenie主修應用行為分析及特殊教育，專注於教導和協助SEN兒童成長；Christine則曾任職於投資銀行，因親人當中有SEN兒童，因此對特殊教育議題素有研究，並一直希望為特殊教育貢獻力量。 她們認為，社會往往對SEN兒童存有誤解。事實上，許多傑出的社會人物，如比爾·蓋茨（Bill Gates）和馬克．朱克伯格（Mark Zuckerberg），也曾是SEN兒童。如果他們能接受合適的教育，必定能發光發亮，而他們的家人也能從中受益。Queenie和Christine表示：「當家庭中有SEN兒童時，所有家庭成員都會感到壓力。如果我們能幫助一名SEN兒童減輕學習壓力，他們的親人也可以稍稍放下心頭大石，換言之，社會上至少會有另外10個人受益。」

從挑戰中成長 不斷改進系統 對於一家初創企業，尋找合適的營運模式並非易事。公司自2023年成立以來，運作模式和構思經歷了多次調整。兩位創辦人表示，參加由香港中文大學舉辦的香港社會企業挑戰賽後，讓她們重新思考了商業模式的可行性和持續性，最終確立了現有的營運模式。 比賽期間，導師提醒她們要適當應對社會的質疑，例如外界和投資者可能難以理解她們所採用的技術及其對SEN兒童的幫助。因此，她們學會了以深入淺出的方式解釋技術，並在過程中不斷完善論述。 此外，Queenie和Christine也根據日常遇到的問題，不斷改進系統。她們表示：「系統的更新和調適並不簡單。我們需要平衡不同持份者的意見。例如，最初的評估時間較長，家長反映兒童難以專心完成。因此，我們在確保系統準確性的前提下，縮短了評估時間，並修改了介面，使其更易於使用。」 展望未來，「Canpanion願途」計劃借鑒國外臨床心理學家的經驗，融合國際成功案例，進一步提升家長和學校對其服務的信心。通過科技與教育的結合，「Canpanion願途」希望為SEN兒童及其家庭帶來更多希望與支持，並將其成效推廣至其他亞洲地區。