租油麻地單位扮外賣員販毒　蠱惑情侶落網

油尖警區行動主任總督察鄭兆堅及區特別職務隊主管高級督察陳俊樺今日(21日)交代案情，指警方根據線報及調查後，發現一對情侶租住油麻地新填地街單位，用作毒品倉庫，並在昨日凌晨約一時突擊搜查涉案單位，檢獲約5.9公斤懷疑海洛英、約2.5公斤懷疑可卡因、約3.6公斤懷疑「冰」毒、約655克懷疑氯胺酮、約21克懷疑大麻及一批懷疑毒品包裝工具，人員遂以涉嫌「販毒」拘捕單位內一名48歲本地男子及一名49歲本地女子。

警方拘捕1男1女，指他們租住油麻地新填地街單位，作為毒品儲存倉庫，其中涉案男子更喬裝成外賣員，以偷來掛假牌的電單車販運毒品，以掩人耳目。行動中，警方檢獲市值約940萬元懷疑毒品。

其後警員在被捕男子的電單車上，再檢獲約140克懷疑「冰」毒、約34克懷疑海洛英及約54克懷疑可卡因。行動中檢獲的毒品市值約939萬元。警方指，由於該電單車懷疑為失車，並被套上假車牌，該名48歲男子亦同時涉嫌「行使虛假文書」及「車輛盜竊」被捕。兩名被捕人現被扣留調查。

警不排除情侶用某途徑獲取外賣制服

警方指，兩人自3月起租用涉案單位，檢獲的毒品相信供應到西九龍區，被捕男子有三合會背景，兩人分別報稱無業和任職侍應，並在調查中發現被捕男子裝扮成外賣員，穿上制服，並將毒品放入外賣袋販運，以掩人耳目，警方不排除被捕情侶用某些途徑獲取相關外賣公司的制服。