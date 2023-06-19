租置計劃｜房委會推售回收單位受歡迎 黃碧如：暫不考慮擴至白表人士

房委會資助房屋小組通過恆常化出售租者置其屋計劃回收單位，小組主席黃碧如今早（19日）接受電台訪問時表示，過去幾年平均每年回收單位有約1,200個，售價由14萬至123萬，考慮到成本效益，會在累計一定數目的回收單位後，在綠置居或居者有其屋計劃下推售單位。黃碧如指由於將計劃恆常化，會令編配予輪候公屋人士的單位減少，目前不考慮將計劃擴展至白表人士，而目標買家屬於本身在輪候冊上的綠表人士和「特快公屋編配計劃」合資格申請人，相信不會增加整體公屋輪候時間。

黃碧如指，市民對資助出售房屋需求大，自2020年通過出售有關回收單位，兩次推售都受到市民歡迎，分別售出全部和9成9單位，加上在租置計劃大廈涉及混合業權，若可盡快出售單位，管理和維修都會較順暢。

招國偉：日後準買家可以先「睇樓」

另外，身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉在同一節目說，支持恆常出售租置回收單位，目前這類未賣出的單位有32,000個，部分仍有人居住，房委會亦不會一次過推出所有單位。購入單位人士，本身多是綠表住戶或輪候公屋人士，因此相信出售計劃不會影響公屋輪候時間。他又說日後準買家可以先「睇樓」，有助了解清楚單位周圍及窗外環境等才作決定。