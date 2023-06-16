租置計劃｜房委會通過恆常化出售回收單位　新一批將在居屋2023計劃中出售

房委會資助房屋小組委員會通過恆常化出售租置計劃回收單位。房委會表示，租置計劃回收單位在過去兩次的銷售計劃中反應正面，經檢討後為加快出售租置計劃屋邨未售單位，決定恆常化出售租置計劃回收單位。未來出售租置計劃回收單位時，會將目標買家定為有綠表資格的人士，以及「特快公屋編配計劃」下的合資格申請人，並繼續透過居屋或綠置居銷售計劃出售租置計劃回收單位。新一批租置計劃回收單位將會在「居屋2023」銷售計劃中出售，現暫定於2023年中接受申請。

暫定2023年中接受申請

假若在居屋或綠置居銷售計劃結束後仍有未售出的租置計劃單位，將會在緊隨其後的「特快公屋編配計劃」中出售有關單位。發言人指，考慮到推行銷售計劃的成本效益，房委會未來會在租置計劃回收單位達到一個合理數目後，方在居屋／綠置居銷售計劃中出售租置回收單位。發言人又補充，在出售租置計劃回收單位時，會繼續沿用現時租置計劃的定價機制和轉讓限制，並會沿用前兩次銷售計劃的安排，在整個銷售計劃期間凍結該銷售計劃中所推售租置計劃單位的定價，不按兩年一度的恆常定價檢討作調整。