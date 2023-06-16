租置計劃｜房委會通過恆常化出售回收單位　新一批將在居屋2023計劃中出售

房委會資助房屋小組委員會通過恆常化出售租置計劃回收單位。房委會表示，租置計劃回收單位在過去兩次的銷售計劃中反應正面，經檢討後為加快出售租置計劃屋邨未售單位，決定恆常化出售租置計劃回收單位。未來出售租置計劃回收單位時，會將目標買家定為有綠表資格的人士，以及「特快公屋編配計劃」下的合資格申請人，並繼續透過居屋或綠置居銷售計劃出售租置計劃回收單位。新一批租置計劃回收單位將會在「居屋2023」銷售計劃中出售，現暫定於2023年中接受申請。
暫定2023年中接受申請
假若在居屋或綠置居銷售計劃結束後仍有未售出的租置計劃單位，將會在緊隨其後的「特快公屋編配計劃」中出售有關單位。發言人指，考慮到推行銷售計劃的成本效益，房委會未來會在租置計劃回收單位達到一個合理數目後，方在居屋／綠置居銷售計劃中出售租置回收單位。發言人又補充，在出售租置計劃回收單位時，會繼續沿用現時租置計劃的定價機制和轉讓限制，並會沿用前兩次銷售計劃的安排，在整個銷售計劃期間凍結該銷售計劃中所推售租置計劃單位的定價，不按兩年一度的恆常定價檢討作調整。
房委會在2020年7月通過把從租置計劃屋邨回收而來的空置單位的目標買家擴展至有綠表資格的人士，並於居屋和綠置居銷售計劃出售。委員當時亦同意，在兩次銷售計劃結束後，就租置計劃回收單位的銷售安排進行檢討。首批約800個租置計劃回收單位已在「出售綠置居單位2020／21」下出售，並全數售出。第二批約500個租置計劃回收單位在「出售居屋單位2022」下出售，售出率約為99%，只有6個單位未售出。目前，在約184,000個租置計劃單位中，約有32,000個單位、即17%仍未售出，平均售價約為50萬元，由14萬元至123萬元不等。