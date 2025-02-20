租貨車設偽基站 23歲漢發逾萬有「#」號詐騙短訊被捕

有市民近日收到帶「#」號電話短訊，疑亦屬詐騙集團發出，有人因此損失金錢。警方經調查後，日前採取行動，拘捕一名23歲本地男子，涉租用客貨車並利用俗稱「偽基站」非法無線電干擾器，在行車期間發出逾萬條詐騙短訊，包括假冒支付寶、易通行和順豐速遞等，有市民不虞有詐按入短訊內釣魚網站連結，輸入信用卡資料損失2.2萬元。通訊辦提醒，若手機訊號突然變差，跌至2G，期間收到的短訊，極可能偽冒短訊。警方提醒市民，若收到可疑短訊，切勿點擊短訊內的連結。

通訊辦的短訊發送人登記制，已登記的公司或機構，會使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊予本地流動服務用戶，讓市民識別是否偽冒短訊。警方自本月11日起接獲28名市民舉報，指收到的「#」號短訊，疑亦為偽冒短訊，當中附有釣魚網站連結，圖騙取市民信用卡資料再作網上交易等。有受害人不虞有詐，點擊短訊內的釣魚網站連結，並提供信用卡資料，損失約2.2萬元，於是報警。 警方網罪科聯同通訊辦及電訊商跟進案件，警方網罪科高級督察溫浚康昨指，經調查後，於周一在旺角一輛客貨車內，以涉嫌串謀詐騙拘捕一名23歲男子，當時正以「偽基站」發送釣魚短訊。行動中，檢獲兩部手提電話、天線和電池。

被捕人報稱為送貨工人，據了解，他利用「偽基站」發送的短訊數以萬計，涉有冒充支付寶、易通行及順豐速遞等發出短訊。當時客貨車另有司機，正調查司機是否涉案，正追查被捕人從何購得「偽基站」。 手機訊號突跌到2G要留神 「偽基站」一般會扮成一個2G基站，涉嫌非法發出無線電訊號，干擾身處附近市民的手機及向其發送偽冒短訊。通訊辦首席規管事務經理盧子謙稱，2G制式的設定只須單方面認證，便可成功誘騙網絡發出短訊，惟覆蓋範圍低，並非所有手機也會被它截到。

他指，巿民如發現手機在短時間內，接收訊號由強變為弱，「由一個收得很滿的覆蓋，突然間跌到2G，期間收到的短訊就要加倍留意。」極有可能是偽冒短訊，切勿點擊相關連結。他指，現階段未知該「偽基站」的實際功率，但一般不會太大，否則會被電訊商監測到。

通訊辦︰事件無損短訊發送人登記制運作 通訊辦指，「短訊發送人登記制」自2023年12月推出至今，一直有效運作，相信今次事件屬個別情況，並不影響「短訊發送人登記制」的整體實施成效及日後運作。通訊辦已要求各流動網絡營辦商加強監察網絡異常訊號，並設立通報機制，一旦發現再有可疑情況，通訊辦會迅速與警方採取跟進行動。

警方提醒市民，若收到來歷不明或懷疑短訊，切勿點擊短訊內的連結。如有疑問，可直接聯絡相關機構確認，亦可透過「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑超連結和網址作風險評估及查證，以及可致電警方防騙易熱線18222求助。 方保僑︰關閉2G網絡可減受偽基站攻擊風險 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，騙徒使用的技術落後，亦有明顯漏洞，易被執法部門偵測。他指，使用Android15的智能手機已可關閉2G網絡來減少受偽基站的攻擊風險，但坦言大部分市面Android手機，仍使用Android14。至於iPhone用戶，方保僑表示，用戶可使用特定Lockdown模式來防止按入SMS內的連結，但這同時會停用手機上大量功能，包括無法點擊SMS內所有連結，用家須自行衡量。