秦剛被免職｜人大常委會免去外交部長職務　李慧琼：在任時間長短非重要考慮

無公開露面多時的國務委員秦剛，昨日被全國人大常委會免去其兼任的外交部長職務，由中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅再任外長。曾任駐美大使的秦剛上任外長僅7個月，全國人大常委李慧琼今日(26日)早上在電台節目表示，不為相關人事任命感驚訝，亦不適合猜測秦剛離任的原因。她又指，在任時間長短非重要考慮，中央會適時作出合適調配。

在北京出席人大常委會會議的李慧琼又指，大家對再次接任外長的王毅十分熟悉，亦會對中央人事任命充滿信心，尤其是在目前複雜的國際形勢下，經驗豐富的外交官員可能發揮得最好。她又認為，「大家都認為外長的位置那麼重要，都要迅速處理」，不會為相關人事任命感到驚訝，強調在任時間長短不是重要考慮，中央會適時作合適調配。

冀適時檢討「黑碼」

另外，李慧琼向全國人大代表工作委員會，提交全體港區人大代表的聯署信，希望與海關總署探討取消俗稱「黑碼」的健康申報表。她指，透過聯署信反映長者使用智能手機有困難，以及邊境網絡不穩定的問題。她估計，當局保留「黑碼」是要方便日後需要時進行個案追蹤，但內地去年已將新冠肺炎調整為「乙類乙管」，而今次人大常委會會議出席者亦毋須戴口罩，她希望適時檢討「黑碼」，促進疫情後各地人員恢復往來。