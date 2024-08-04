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2024-08-04 16:27:28

移植及透析人士運動會10月復辦 首設公眾可參與公路跑盼推廣器官捐贈

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移植及透析人士運動會10月復辦

移植及透析人士運動會10月復辦

香港移植運動協會主辧的香港移植及透析人士運動會闊別6年，將於今年10月復辦，今屆運動會將有392名健兒，較上一屆少三成七。移植協會創會榮譽會長周嘉歡表示，本港過去5年器官移植數字大幅減少，由5年前平均每年有60至90宗腎臟移植，降至過去一年只有逾40人。此外，病人的年紀愈來愈大，新冠疫情期間，不少病人更因為染病變得衰弱，甚至死亡。她希望藉運動會，令更多人關注器官捐贈。

共9項活動

第五屆香港移植及透析人士運動會今年10月10至13日舉辦，設乒乓球、羽毛球、保齡球、法式滾球、草地滾球、門球、飛鏢、田徑、游泳共9個項目。392名健兒中，包括232人為移植康復者，透析治療者104人，捐贈者及家屬10人，另有醫護46人，大會指，盼共同彰顯「醫、患、贈」三環互扣，延展生命力的大愛精神。

 

香港移植運動協會主席黃炎華致歡迎辭。 香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡在記者會上報告運動會報名及訓練情況。 香港移植運動協會大使吳俊霆介紹運動會首設的「愛承傳」公路賽。

71名來境外隊伍

香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡表示，中國內地隊伍歷屆都有參與，但國際隊伍卻是零的突破。今屆就有71名來自中國內地、泰國、日本、 印度和法國的隊伍。她相信外隊的到來可為香港運動員帶來衝擊，提高他們的戰鬥力。協會主席黃炎華稱，成為移植運動員，不單經歷患病的辛苦和精神折磨，還需要在鬼門關前徘徊，去等待一個重生機會。協會成立的目的之一，就是鼓勵和協助移植者達至全面康復，更而走上賽場，面向世界。
 

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余燕華 (2024中國移植運動會羽毛球女單冠軍; 泰國世界移植錦標賽羽毛球女單冠軍)換腎後才開始參與體育運動 蔡啟平 (2024泰國世界移植錦標賽羽毛球女雙冠軍; 2023澳洲珀斯世界移植運動會羽毛球女單冠軍) 香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡、香港移植運動協會主席黃炎華、香港移植運動協會大使吳俊霆，以及一眾運動員，一同參與「第五屆香港移植及透析人士運動會全城參與」激勵儀式。

運動員積極參加境外比賽取佳績

為了爭取在運動會中發揮最佳狀態，運動員積極參加境外比賽，並取得優秀成績。分別在2024中國移植運動會和2024泰國世界移植錦標賽，均取得羽毛球女單冠軍的余燕華表示，患病後才結伴去參加運動，漸漸發現自己的天份，並從中建立自信。

蔡啟平則分別在2024泰國世界移植錦標賽羽毛球女雙冠軍，及2023澳洲珀斯世界移植運動會羽毛球女單冠軍，她指患病時身體虛弱，情緒低落。換腎康復後，經常做運動和義工，發展興趣，更改善關了與子女關係，享受精彩人生。

「愛承傳」公路賽10公里經將軍澳跨灣大橋

香港移植運動協會指，為進一步將捐贈器官訊息推廣至社區，今屆運動會首創由公眾參與的「愛承傳」公路賽，全港市民體驗運動樂趣之餘，亦藉此引起社會大眾對器官捐贈的關注。活動於10月13日舉辧，起點和終點均為將軍澳運動場，分為一公里生命接力、三公里家人同樂和十公里愛心跑動，其中十公里賽道經過「將軍澳跨灣大橋」。公眾人士可登入www.hktsa.org了解詳情及報名。