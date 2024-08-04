移植及透析人士運動會10月復辦 首設公眾可參與公路跑盼推廣器官捐贈

移植及透析人士運動會10月復辦

香港移植運動協會主辧的香港移植及透析人士運動會闊別6年，將於今年10月復辦，今屆運動會將有392名健兒，較上一屆少三成七。移植協會創會榮譽會長周嘉歡表示，本港過去5年器官移植數字大幅減少，由5年前平均每年有60至90宗腎臟移植，降至過去一年只有逾40人。此外，病人的年紀愈來愈大，新冠疫情期間，不少病人更因為染病變得衰弱，甚至死亡。她希望藉運動會，令更多人關注器官捐贈。 共9項活動 第五屆香港移植及透析人士運動會今年10月10至13日舉辦，設乒乓球、羽毛球、保齡球、法式滾球、草地滾球、門球、飛鏢、田徑、游泳共9個項目。392名健兒中，包括232人為移植康復者，透析治療者104人，捐贈者及家屬10人，另有醫護46人，大會指，盼共同彰顯「醫、患、贈」三環互扣，延展生命力的大愛精神。

71名來境外隊伍 香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡表示，中國內地隊伍歷屆都有參與，但國際隊伍卻是零的突破。今屆就有71名來自中國內地、泰國、日本、 印度和法國的隊伍。她相信外隊的到來可為香港運動員帶來衝擊，提高他們的戰鬥力。協會主席黃炎華稱，成為移植運動員，不單經歷患病的辛苦和精神折磨，還需要在鬼門關前徘徊，去等待一個重生機會。協會成立的目的之一，就是鼓勵和協助移植者達至全面康復，更而走上賽場，面向世界。

