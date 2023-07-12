移民加拿大｜吳寶城指有利舉家移民升學　但料DSE生海外升學微跌

加拿大昨日（11日）放寬香港人「救生艇計劃」修訂細節，容許經救生艇Stream B申請永居的港人，毋須受「5年內在認可課程的專上院校畢業」限制，讓所有在加拿大持有開放式工作簽證（OWP）的人都有資格申請永久居留，8月15日生效。

學友社學生輔導顧問吳寶城向《am730》表示，放寬「救生艇計劃」便利港人家庭移民加拿大，舉家移民升學較為容易，增加港人子女到海外升學移居的意欲，新措施或吸引一批人移民加拿大，但料數字不會很多，「要去的已經去了，仍留低的會有其原因」。

海外升學數字仍處高位

他指，港人子女海外升學數字今年仍處高位，因一些家長因買樓、儲錢和疫情等因素，至現時仍未移民，「有些人等DSE後才走，有些人是家庭因素，或儲多兩年錢，慢慢先過去」，但相信今年海外升學數字不會創新高。