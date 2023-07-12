移民加拿大｜吳寶城指有利舉家移民升學　但料DSE生海外升學微跌

加拿大昨日（11日）放寬香港人「救生艇計劃」修訂細節，容許經救生艇Stream B申請永居的港人，毋須受「5年內在認可課程的專上院校畢業」限制，讓所有在加拿大持有開放式工作簽證（OWP）的人都有資格申請永久居留，8月15日生效。
學友社學生輔導顧問吳寶城向《am730》表示，放寬「救生艇計劃」便利港人家庭移民加拿大，舉家移民升學較為容易，增加港人子女到海外升學移居的意欲，新措施或吸引一批人移民加拿大，但料數字不會很多，「要去的已經去了，仍留低的會有其原因」。
海外升學數字仍處高位
他指，港人子女海外升學數字今年仍處高位，因一些家長因買樓、儲錢和疫情等因素，至現時仍未移民，「有些人等DSE後才走，有些人是家庭因素，或儲多兩年錢，慢慢先過去」，但相信今年海外升學數字不會創新高。
部分人已移民 料DSE生海外升學微跌
就DSE考生海外升學而言，吳寶城認為今年海外升學中六畢業生會微跌，仍會比社會事件和疫前高，因很多對香港感憂心的家長在子女就讀中三、中四時已移民，仍有一部分人因疫情而未離開，而海外升學本身都會有吸引力，不少家長希望子女在英語環境成長，開拓國際視野，故選擇海外升學，
他又指，內地是最多中六學生選擇境外升學的地點，而海外國家以英國為最多，其次是澳洲、加拿大和美國。他解釋，英國和澳洲大學是三年制，若學生直升一年級，可以較短時間取得學位，而且專業傳統與香港銜接較好，例如就讀物理治療和醫學回港執業較為方便，家長亦會考慮生活指數和安全性等，而英國、澳洲和加拿大有較多港人移民，生活為港人熟悉，亦吸引港人家長選擇。