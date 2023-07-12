移民加拿大｜移民顧問接查詢「電話駁電話」　料更多人考慮移加

加拿大昨日（11日）放寬香港人「救生艇計劃」修訂細節，容許經救生艇Stream B申請永居的港人，毋須受「5年內在認可課程的專上院校畢業」限制，讓所有在加拿大持有開放式工作簽證（OWP）的人都有資格申請永久居留，8月15日生效。

環凱移民顧問移民項目（營運）總監詹少玲向《am730》表示，過去符合工作簽證申請永居的要求較難，限制較多，現時只要符合在加拿大工作滿一年的條件，即可經Stream B申請，有興趣移民加拿大而畢業逾5年的人士數量不少，過去或因申請投資移民或其他形式移民較難而卻步，今次將可受惠。她又估計，現時在加拿大擬經「救生艇」申請永居、正在讀書的港人的家人可能在當地工作已滿一年，亦可以提早取得永久居民身份。

移民加拿大可加快半年至1年

她表示，加拿大除了申請技術移民可於1年完成外，其他移民形式一般需時2至3年，經Stream B一般可於1年內完成，「會快了半年至一年，移民人士早一點攞到個身份，會安心一些」。