移民加拿大｜移民顧問接查詢「電話駁電話」　料更多人考慮移加

加拿大昨日（11日）放寬香港人「救生艇計劃」修訂細節，容許經救生艇Stream B申請永居的港人，毋須受「5年內在認可課程的專上院校畢業」限制，讓所有在加拿大持有開放式工作簽證（OWP）的人都有資格申請永久居留，8月15日生效。
環凱移民顧問移民項目（營運）總監詹少玲向《am730》表示，過去符合工作簽證申請永居的要求較難，限制較多，現時只要符合在加拿大工作滿一年的條件，即可經Stream B申請，有興趣移民加拿大而畢業逾5年的人士數量不少，過去或因申請投資移民或其他形式移民較難而卻步，今次將可受惠。她又估計，現時在加拿大擬經「救生艇」申請永居、正在讀書的港人的家人可能在當地工作已滿一年，亦可以提早取得永久居民身份。
移民加拿大可加快半年至1年
她表示，加拿大除了申請技術移民可於1年完成外，其他移民形式一般需時2至3年，經Stream B一般可於1年內完成，「會快了半年至一年，移民人士早一點攞到個身份，會安心一些」。
接大量查詢「電話駁電話」
她表示，加拿大放寬政策後，昨晚已收到已到加拿大的客戶查詢會否受惠，今早亦收到大量查詢，「有很多人有興趣，電話駁電話」，相信會有更多港人考慮移民加拿大。
她又估計，加拿大再放寬「救生艇計劃」，是出於香港現況和滿足加拿大勞工市場需要，而以其公司為例，加拿大一直港人移民首選，原因是移民政策較多樣化，亦是港人喜愛居住的地方。但她估計，其他國家未必會跟隨推出更寬鬆的港人移民政策。