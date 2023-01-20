移民潮｜八大去年逾2700人退學創19年新高　邊間大學佔最多

受移民潮影響，本港八所大學亦掀起退學潮。大學教育資助委員會公布最新數據顯示，上學年有約8.73萬人，修讀八大學士課程，與2020學年相若。惟2021學年有共2,712名，分別正修讀副學位、學士學位及研究院修課課程的學生退學。退學人數較上一個學年增加69人，升幅為2.6%，同時亦創下2019年新高。

學士學位退學人數佔最多

其中學士學位課程佔最多，有超過2,340人退學，較2020學年升4%，副學位課程亦有300多人退學，而研究院修課課程的退學人數跌幅則最為明顯，有39人退學，較去年同期下跌39%。

若以院校分析，本地8所資助大學中，以理大的退學人數為最多，當中高達656人，較上一個學年升26%，當中有超過440人為學士生。理大解釋，學生因個人健康、家庭因素或其他升學安排等申請退學。至於香港大學和城市大學，亦同樣有逾400人退學，其中城大退學人數較2020學年上升16%，87%人為學士生。

浸大、教大退學人數減

不過，浸會大學的退學人數，則由2020學年的225人，跌至上學年約180人，減幅近20%；至於教育大學則有197人退學，較2020學年大減15%。浸大表示，退學人數隨實際情況有所變動，強調會了解個案，在可行的情況下提供支援。