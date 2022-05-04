移民潮｜張超雄偕家人離港赴加拿大　fb留言：續為初心奮鬥

香港近年掀起移民潮，今日有媒體引述近日聲稱移英「避秦」的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，前立法會議員張超雄已經離開香港，與家人抵達加拿大多倫多。

較早前鍾劍華在Facebook專頁發表一篇題為「逃出生天」的文章，指收到「朋友」訊息，稱他在5月1日舉家離港，並引述他的朋友指「剛剛抵達多倫多，已經清關。一切順利。」

張超雄： 基本自由毋須仰賴當權者賜予

雖然帖文的內容並無透露其「朋友」身份，惟張超雄在昨晚於該帖文留言表示感謝，稱「現在雖然未能安定，但至少安全，自己的基本自由不再需要仰賴當權者的賜予。大家進入另外一個環境，繼續為初心奮鬥。不過在我現在的情況，需要以更多時間照顧女兒和家人。做一個照顧者，其實很不容易。天涯若比鄰，無論在世界任何一個角落，我們都不會忘記初心。」

邵家臻：感謝為港戰到最後一天

此外，張超雄拍檔、前立法會議員邵家臻亦在Facebook專頁交代張離港一事，指張超雄溫文爾雅，仗義執言，哪裏有不公義，哪裏就有張超雄的腳蹤，在貧窮議題等方面一往無前，不單民主派議員，就算官場中人也對張超雄既敬且畏。

邵家臻續稱，張超雄跟很多離開香港的人一樣，走得不甘心。在上機一刻，他感謝張超雄為香港戰到最後一天，又說張超雄坐監3星期中，是疫情最猖獗的3星期，指監房的防疫措施一團糟，五時花六時變，短短3星期，張竟然被調來調去，經歷5個不同監倉，沒有物資又沒有探監，比難捱更難捱。

翻查資料，現年65歲的張超雄是澳門人，7歲移居香港，畢業於浸大社工系，後來前往美國進修並入籍。張超雄是民主派前立法會議員，長期關注教育和社會福利議題，包括在囚人士權益等。在2020年5月立法會內務委員會會議，他曾經在主席台高喊「李慧琼越權」，被控一項藐視罪，於今年2月4日在西九龍法院承認藐視罪，被判囚3周，同月24日刑滿出獄。