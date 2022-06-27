移民潮｜李國章料移民港青會回流　回應教師投訴潮：行行都有敗類

《港區國安法》生效後，有國家放寬港人的移民條件，部分針對港青推出移民優惠。香港大學校委會前主席、行政會議成員李國章接受《有線新聞》訪問時指，不認為《港區國安法》影響學術及言論自由，又說年輕人到外地見識是好事，相信如果香港可以賺錢，不少港青最終會回流，他笑稱自己是「飯桶」，認為在外國日日吃薯仔也會不習慣。

稱去 外地要「食薯仔」 笑言慣食飯是「飯桶」

李國章說，去到外地要「食薯仔」，他習慣吃飯，是「飯桶」，外地有好多不習慣地方，認為如果去外國好，「你去嘗試一下，如果你喜歡做二等、三等市民，完全無問題，但你有自己國家，在香港發展、大灣區發展又好，為何創業不在自己地方？」他指香港是福地，若香港可以賺錢，人在外國一定會回來，不用驚。

對於公營直資學校教師今個學年流失逾4,000人，比上學年增七成，曾任教育統籌局局長的李國章同意教師投訴潮、改動通識科等令教師壓力增加，教學不開心、對這行失去信心而離開，但他稱「每個行業都有敗類，你最希望越少敗類在你行業之內越好，這種壓力希望可以提升教師的質素，你提升教師質素，自然社會對你另眼相看，我相信大部分的老師是無問題。」

指 《港區 國安法》無影響學術自由

此外，李國章認為《港區國安法》無影響大學學術及言論自由，認為學者知道有甚麼可以做、有甚麼不可以做，又說「國殤之柱」擺放在港大已有20年，開始殘舊和有危險，並反問如果打風，特別是氣候變化，如果倒下來弄傷人，誰人負責？他又不同意，港大太古橋可以重漆一次有關六四的標語，認為是要劃花大學地方，事前未有得到大學的同意。

對於港大不再承認學生會地位，李國章表示目的是要學生反思，未來有機會重修舊好，指學生組織如果是倡議港獨，大學一定不會承認他們，不想聽到是擲汽油彈、做汽油彈。被問沒有學生會做有關激進事情時，李國章表示「中大好像有」，至於是否學生則不知道，僅表示知道中大校園在反修例期間「好像有許多汽油彈。」