港人口按年跌1.6%　逾11萬香港居民移出

統計處今日發表數字顯示，本年中的人口臨時數字為7,291,600人，與去年中人口7,413,100人比較，減少121,500人，跌幅為1.6%。

處方指，人口下跌由自然減少及香港居民淨移出組成，期間出現26,500人的自然減少，出生人數為35,100人，死亡人數為61,600人，同期內淨移出人數為95,000人，其中18,300人為單程證持有人的移入，113,200人為其他香港居民的淨移出。而在今年中的總人口中，常住居民佔7,181,900人，而流動居民佔109,700人。

政府：受疫情防疫影響人才流入

政府發言人指，在疫情持續影響下，香港和內地以至世界其他地區實施關口管制和檢疫措施，跨境行程受到嚴重影響，觀察到移入香港的人數，包括單程證持有人和外籍家庭傭工等，繼續處於低水平，相信疫情和相關的防疫要求影響了人才流入，當隔離和社交距離措施放寬後，這問題可能會得到解決，而在匯聚人才方面，政府會繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進粵港澳大灣區內人才流動。

發言人再補充，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字。香港居民在離境時無須向政府申報外遊目的。因此，政府沒有港人移居外地的直接統計數字，重申香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。