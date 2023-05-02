移民潮｜港人移台規定擬「加辣」　台官員：居留4年才可申請定居

報道引述台灣知情官員稱，台方擬定新規定與《港區國安法》實施，以及大陸民眾移入香港有關，並稱台灣有關單位已意識到這一點，要加緊腳步將「國安漏洞」補上。

陸委會稍後發新聞稿

台灣知情官員又強調，因香港形勢較複雜，目前僅須居留台灣1年，就可申請定居拿身分證的寬鬆規定已不合時宜。原本在香港出生、與中國內地沒有關係的港人，未來比照其他國家人士，須在台居留4年才可申請定居。若來自大陸，在港取得永久居留者，想要再轉來台灣定居，以後就是比照陸配(台灣人的大陸配偶)的6年時間。

據台灣目前許可辦法規定，香港或澳門居民，其直系血親或配偶在台設有戶籍，或香港或澳門分別於英國及葡萄牙結束其治理前，參加僑教或僑社工作有特殊貢獻，經台教育部或陸委會等審查通過，或在台灣有新台幣600萬元(折合約港幣153萬)以上投資，經中央目的事業主管機關審查通過等等，在台居留一定期間，得申請定居。台灣陸委會透露，稍後會發新聞稿解釋。