移民潮｜港人韓國開港式茶記 凍檸茶雞蛋仔傳承港飲食文化

南韓政府近年放寬投資移民簽證門檻，吸引部分港人移居當地創業，早在20年前便到韓國工作的張綺蓮(Pauline)就是其中一人。她不時來往港韓兩地，但由於疫情爆發，本港收緊入境限制，加上檢疫措施等回港成本增加，思港情切的Pauline在去年3月，於首爾江南區有韓版「置地」之稱的Coex Mall，以加盟店形式開設港式茶餐廳「香港茶房」(홍콩다방)，專售港式凍檸茶、凍鴛鴦，以及雞蛋仔等經典美食，在異鄉繼續承傳香港文化。 採訪：專題組 圖片由受訪者提供 「今次係繼我經營民宿之後，第二次創業。你問我點解疫情底下，敢膽粗粗投資一大筆去做香港茶餐廳？一來疫情下，飲食業始終都有剛性需求；二來，我真係好掛住香港『茶記』沖出嚟嘅凍檸茶，為咗杯好飲嘅凍檸茶，我願意創業。」說罷，性格甚為爽朗的Pauline，隔著電話哈哈大笑。

訪問創業故事，難免被問及經營理念。秉持香港人「現實」精神的Pauline笑言，「哎呀，邊度嚟咁多離地嘅創業理念。我好簡單㗎咋，勞勞碌碌為兩餐，開茶餐廳呢啲嘢技術門檻低啲，連師奶都做到呀嘛。」話雖如此，但她在「香港茶房」開業後一個月，發現韓國人點凍檸茶時，卻不懂得要「篤檸檬」，因而屢屢被投訴凍檸茶不好喝。「唔抵得」的Pauline，轉個頭又忙著化身為「香港大使」，誓言要好好教育這些外國人，正確喝凍檸茶的方法，宏揚香港本土文化。 配合韓國人飲食文化口味微調 事實上，為配合韓國人飲食文化，「香港茶房」亦有將一眾港式茶記美食進行微調，改成較韓國少甜，但較香港偏甜的口味。Pauline形容，「一句講晒，即係大概香港飲品店半糖嘅甜度囉。」另外，在香港只有「地踎」外型的茶記美食，在韓國亦要改成可供客人打卡的精美包裝。Pauline透露，「香港茶房」目前九成以韓國本地人光顧為主，但由於韓國在9月初，社區已進一步復常，並再度放寬入境措施，故亦有本港商務客特登前來光顧，解解口癮。捱過新冠疫情，迎來通關，她指生意在短短一年半已回本上軌道，迎來不俗的盈利。