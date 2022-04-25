移民潮｜鍾劍華赴英「避秦」　稱港僅容「謊言假話」

香港掀起了移民潮。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華於社交網站表示，自己已於昨日乘飛機離開香港前往英國，打算在海外生活一段時間，強調自己「不願作逃兵，無奈需避秦」，又指「當前的香港，已經容不下真心說話，只容許謊言與假話」。

鍾劍華指，本來一直都沒有移民之念，畢生的職志與擔當，都在香港。惟因不想讓很多愛護他的、關懷他的親人及朋友，繼續為他憂慮，更不願父母為可能發生於他身上之事而憂戚，因此決定離開香港，盼望天地會寬闊一些，不需要忍受天天來自官方的撕裂與挑撥，不需要思慮時時可以隨意轉移的「那些紅線會有天針對到自己」。

指人權自由回歸25年後變成明日黃花

他續稱，在香港評論了社會事務及公共政策幾10年，親眼見證了殖民地時代由相對封閉走向較公平開放，政治制度雖然不是完全民主，但一直有進步，對人權及自由的保障也不斷提升，但「這一切竟然會在主權移交25年後的今天變成明日黃花」，認為殖民地政府尚且還能夠展示現代文明的某種風範，強調一個社會有反對聲音才會進步發展，對很多前輩及同輩仁人不斷被威嚇打壓感到憤怒，對很多年輕世代因為敢於爭取而身陷囹圄而感到憂戚無奈。

上周五仍出席 民研發布會

鍾劍華多年來一直在本地大學任教，曾任理工大學應用社會科學系助理教授，至2020年退休後，出任由鍾庭耀創辦的香港民意研究所副行政總裁，並不時接受傳媒訪問，在《港區國安法》立法後，仍就社會時政作評論。在上周五，鍾劍華仍如常出席香港民研的例行發布會。