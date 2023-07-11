移民潮｜1年流失逾2萬中小學生　李家超：料最壞情況已經過去

據教育局數字公布，過去一年本港流失逾2萬名中小學生，有意見認為本港退學潮尚未見頂。特首李家超今(11日)在行會前被問到當中是否與移民有關，以及政府有何應對措施時，他表示本港人口進進出出情況普遍，相信最壞情況已經過去。
李家超說，有關適齡學童入學減少，政府一向公布是結構性問題，他承認當中是關於不同人士離開香港，當然亦有不少人進入香港，強調香港經常經歷進進出出的情況，惟他相信最壞情況已經過去，即使情況繼續出現，亦不如以住般這樣大。他又指，出育率低亦是很大的原因，政府會繼續制定人口政策，包括生育措施等。
指日本若排放核廢水 港府將禁大量食品進口
對於近日接連有大廈石屎剝落，外界關注部分樓宇未有及時驗樓，李家超指，樓宇安全是業主的責任，政府負責監督和協助的角色，包括有資助計劃等，惟由於本港樓宇數目大，政府責任高風險及即時有危險的樓宇，惟責任仍在業主方面，強調有任何事故，業主須承擔所產生法律責任及賠償責任。
至於日本排放核廢水，李家超說，相關風險仍是未知，重申要確保食品安全，如果日本開始排放，港府可能採取行動，禁止大量海產進口，以及需要更多的檢查，政府有成立小組研究。他表示，如果沒有專家可以保證不會有安全問題，港府需要保障市民健康，並指核輻射可能數年後才有實際影響，或影響下一代。