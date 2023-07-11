移民潮｜1年流失逾2萬中小學生　李家超：料最壞情況已經過去

據教育局數字公布，過去一年本港流失逾2萬名中小學生，有意見認為本港退學潮尚未見頂。特首李家超今(11日)在行會前被問到當中是否與移民有關，以及政府有何應對措施時，他表示本港人口進進出出情況普遍，相信最壞情況已經過去。

李家超說，有關適齡學童入學減少，政府一向公布是結構性問題，他承認當中是關於不同人士離開香港，當然亦有不少人進入香港，強調香港經常經歷進進出出的情況，惟他相信最壞情況已經過去，即使情況繼續出現，亦不如以住般這樣大。他又指，出育率低亦是很大的原因，政府會繼續制定人口政策，包括生育措施等。