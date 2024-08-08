移英港人稱不滿內地生成績遭「強力人士」干擾　考評局：沒發現情況 (有片)

本港近年掀起移民潮，有不少港人透露BNO簽證赴英國生活。日前有移英港人接受訪問，他交代自己移民英國的原因，透露他任職「公共行政人員」多年，「睇唔慣」近年工作變成「人治」，有內地學生的成績因「強力的人」致電而遭到干擾，強調「唔單止一次」，所以決定放鬆香港的「鐵飯碗」去英國沃靈頓(Warrington)開超市，希望可以重新開始新生活。影片引起網民留言，就此考評局回覆傳媒表示，沒有發現有關情況。

有Youtube頻道早前發布一條影片，訪問了一對在英國沃靈頓開設超市的港人老闆夫婦阿Paul及Fion。當中阿Paul講起以往工作面對的壓力及改變，他說自己從前在港任職公共行政人員多年，被問到是否公務員時，承認「可以咁講」以及是「鐵飯碗」，工作與考試相關，曾經接觸很多內地學生和考生。他透露辭職的原因是「睇唔慣」原本的工作變成「人治」，即使人工高以及老闆挽留，他亦堅決離開。

阿Paul說：「我嘅工作好死板，做考試，都係跟protocol(規則章程)做嘢，以前工作比較前線，接觸好多中國內地學生、考生……發現佢哋所信同香港人唔同……唔鍾意有個電話打嚟就叫我改乜改物……有強力嘅人打嚟話呢個(考生)可以exemption(豁免)，唔單止一次，個干擾不停出現。有啲人係權威啲、優待啲，呢樣嘢我就接受唔到，基本原則都冇咗。」他認為香港發生一些以前絕不會發生的事，所以趁自己可以作主的時候離開香港。

考評局： 一直按嚴謹機制舉行考試

影片發布後引起不少網民迴響，當中有人表示支持阿Paul的選擇，但亦有人對此作出譏諷，叫阿Paul日後不會回到香港之類的說話。