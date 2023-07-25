移英港產11歲天才 IQ達162 勁過愛因斯坦霍金

Adrian與父母去年從香港移居英國大倫敦自治市巴奈特(Barnet)，該處為倫敦最頂級校網。Adrian的母親Rachel Lau說，兒子年僅2歲便準確發音讀出「university」這個英文字，即使不明白該字是大學的意思，並且自2歲起便熱愛閱讀，每天看多本書，「讀幼稚園時，他開始讀喜愛書籍《星球大戰》(Star Wars)的全文版本」。

8歲開始寫小說

可能因為熱愛看書，Adrian在8歲時已開始寫小說：歷險系列小說《Monster Quest》(怪物探索)。他現正撰寫一本關於古羅馬的小說，供青少年閱讀，期望能在今秋推出。Rachel又說，兒子在小學時已獲多個學術獎項，並喜歡測驗和考試，「可為他帶來成就感和自豪感」。Adrian將在9月入讀巴奈特的伊利沙伯女王中學(Queen Elizabeth's School)。據悉，該校學生入讀牛津、劍橋和倫敦大學等大學組成的羅素集團大學的比例最高。Adrian閒暇時還喜歡下國際象棋、打壁球、劍擊、滑雪、打乒乓球、跆拳道和划艇等。

「原本想取得148分進入門薩會」

Adrian稱，他原本只是想取得148分，從而進入門薩會，從未想過可以取得接近愛因斯坦的160分，「我感到十分驚奇和激動」。Adrian稱，「或許有一天我能夠實現夢想——成為一名心臟病學家，並從劍橋大學取得學位，成為世界上最佳的醫生！」Rachel說，雖然Adrian天資聰穎，「但我們想強調他一直很勤力和小心翼翼，即使他天賦過人，我們希望他能夠因應興趣選擇自己的道路，這樣他便能夠全心全意和用最佳方法幫助社會。」