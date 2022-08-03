稀釋成人復必泰供幼童不可行 6月大至3歲幼童明起可打科興

醫務衛生局昨接納和批准衛生署轄下聯合科學委員會的建議，把接種科興新冠疫苗的年齡下限降至6個月大，家長明起可帶子女往接種。委員會同時建議容許6個月大至5歲以下幼童接種復必泰疫苗，每劑只需接種成人分量的十分之一。衛生防護中心指諮詢專家後，認為在港稀釋並不可行，政府正與相關藥廠洽購幼兒版疫苗。
聯合科學委員會前日開會後，一致建議把科興和復必泰疫苗的接種年齡下限，由現時分別3歲和5歲劃一調低至6個月大。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌昨稱，近期數據顯示0至2歲和3至4歲幼童染疫後死亡或危殆的風險，分別為0.14%和0.11%，形容屬一個不低的數目，相信打針有助減低風險。醫務衛生局接納建議，昨把接種科興年齡下限降至6個月大，公務員事務局隨即宣布明日早上9時起，家長可為子女預約到5間社區疫苗接種中心、醫管局門診打科興，或到私家醫生診所打針。
劉宇隆：稀釋無先例但非不可行
復必泰疫苗方面，委員會專家前日建議6個月大至5歲以下兒童，應接種劑量僅成人版十分之一的幼童版復必泰疫苗，若政府短期內未能取得特定配方，可探討稀釋成人配方至合適劑量。醫院藥劑師學會會長崔俊明昨早稱，試過稀釋復必泰疫苗，發現誤差機會大，擔心會影響抗體水平或免疫反應，故不建議做法。
疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，全世界雖然沒有自行稀釋的先例可循、有一定風險，惟不代表香港不可以嘗試。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，在徵詢專家意見後，認為稀釋不可行、有困難，政府正向相關藥廠洽購特定配方，但稱自己非疫苗專家故未能進一步解釋難處。
幼童接種復必泰應「打大髀」
許樹昌稱，日後幼童接種首兩劑復必泰時應相隔8星期，第三針則應該相隔最少3個月，建議幼童應在大腿位置打復必泰，以減低出現心肌炎風險。他並引述研究指，臨床實驗未見幼童接種復必泰後出現心肌炎、即時敏感等嚴重副作用。委員會前日亦有討論能否同時接種其他疫苗，許樹昌稱新冠疫苗可與流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等同日接種。另外，50至59歲合資格人士明起亦可預約打第四針。