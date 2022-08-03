稀釋成人復必泰供幼童不可行 6月大至3歲幼童明起可打科興

醫務衛生局昨接納和批准衛生署轄下聯合科學委員會的建議，把接種科興新冠疫苗的年齡下限降至6個月大，家長明起可帶子女往接種。委員會同時建議容許6個月大至5歲以下幼童接種復必泰疫苗，每劑只需接種成人分量的十分之一。衛生防護中心指諮詢專家後，認為在港稀釋並不可行，政府正與相關藥廠洽購幼兒版疫苗。

聯合科學委員會前日開會後，一致建議把科興和復必泰疫苗的接種年齡下限，由現時分別3歲和5歲劃一調低至6個月大。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌昨稱，近期數據顯示0至2歲和3至4歲幼童染疫後死亡或危殆的風險，分別為0.14%和0.11%，形容屬一個不低的數目，相信打針有助減低風險。醫務衛生局接納建議，昨把接種科興年齡下限降至6個月大，公務員事務局隨即宣布明日早上9時起，家長可為子女預約到5間社區疫苗接種中心、醫管局門診打科興，或到私家醫生診所打針。