稅收隨經濟波動 勿「自己嚇自己」 陳茂波︰是否加稅言之尚早

香港今個財政年度首6個月錄得逾1,700億元財赤，財政司長陳茂波表示，香港稅制簡單，稅收隨經濟波動，「不應自己嚇自己」，冀社會明白經濟有周期；又稱將會就2月發表的財政預算案作公眾諮詢，目前談加稅與否言之尚早，強調政府會掌握民情和商界情況，審時度勢。

陳茂波上周在網誌分享了出席亞太經合組織(APEC)會議時的幾點觀察，包括部分APEC成員正思考增加稅收來源，引來外界猜測港府是否亦考慮加稅。他昨在商台節目回應指，將會就《財政預算案》作公眾諮詢，目前談加稅與否言之尚早，強調政府會掌握民情和商界情況，審時度勢。

強調要用得其所

他又指，香港是一個小型經濟體，稅制較簡單，稅收會隨經濟狀況波動，最重要是在經濟周期內大致保持平衡。對於今個財政年度首半年錄得逾千億赤字，他表示「要善用資源，一來不要自己嚇自己，其次要謹慎，最重要用得其所，現在這階段要投資未來。」

料本港明年出口挑戰仍大

當局早前調低本港全年經濟預測至3.2%。陳茂波指，香港出口主要是轉口貿易為主，受內地出口下調幅度較預期大影響，故需要調整經濟預測。

但他補充指，本港消費及投資均錄得正增長，旅客訪港目前約恢復至疫情前的六成多，期望國際航班在年底前可恢復至八成，明年則全面恢復。他估計，明年的出口挑戰仍然大，當局會大力招商引資，但形容效果未必即時顯現，又說仍在測算明年的經濟情況，會動態評估，要待財政預算案才可估算出明年的經濟增長水平。