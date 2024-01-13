熱門搜尋:
萬千星輝頒獎典禮2023 流感 農曆新年2024 觀塘車禍 深圳Costco 輕鐵 綠置居2023 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-13 10:32:47

程鼎一：酒店開放率未達百分百　旅客不在港過夜非全因房價貴

分享：
旅發局總幹事程鼎一(中)指，內地旅客不在港過夜並非全因香港酒店房價貴不貴。(商台提供)

旅發局總幹事程鼎一(中)指，內地旅客不在港過夜並非全因香港酒店房價貴不貴。(商台提供)

香港與內地恢復通關後，不少內地旅客有指改變了出行習慣，不選擇在港過夜。旅遊發展局總幹事程鼎一今(13日)在電台節目解釋，有關問題並非是全因香港酒店房價貴不貴，而是現時恢復通關未及一年，香港前線的服務人員仍未能完成回復，目前酒店房間的開放率仍未達到百分之百，但他相信人手不足的情況會慢慢改善。

去年訪港旅客約3400萬人次   內地客佔79%

程鼎一說，在疫情前的2017至2018年度，過夜旅客數字是約45%，而去年第四季過夜客的數字仍保持五成，顯示現時仍有很多過夜客。他指目前有不少旅遊景點的訪客已超越疫情前，認為業界要做好自己，例如在激活廟街的經驗中，雖然已令廟街人流增加，惟仍有商戶反映無生意，建議商戶需檢視是否仍維持疫前的經營模式。

他提到去年訪港旅客初步有3,400萬人次，超過預期目標，已回復到2017至2018年平均數的55%，內地客佔總體近2,700萬人次，約79%，單計12月份旅客數量亦回復至疫情前的65%，期望數字有繼續增長的勢頭，其中東南亞旅客訪港人數較為理想，去年第四季已恢復九成以上，泰國、菲律賓更超越疫情前水平。

對於5年大年初一復辦農曆新年花車巡遊，程鼎一表示感到開心，指今年的花車巡遊的規模是歷年最大，亦有更多國外的團隊參與，旅遊發現時已收到不少查詢，今年內地春假比以往長一日，希望更多內地、台灣以及東南亞的遊客在農曆新年跨境到港旅遊。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受