程鼎一：酒店開放率未達百分百　旅客不在港過夜非全因房價貴

香港與內地恢復通關後，不少內地旅客有指改變了出行習慣，不選擇在港過夜。旅遊發展局總幹事程鼎一今(13日)在電台節目解釋，有關問題並非是全因香港酒店房價貴不貴，而是現時恢復通關未及一年，香港前線的服務人員仍未能完成回復，目前酒店房間的開放率仍未達到百分之百，但他相信人手不足的情況會慢慢改善。

程鼎一說，在疫情前的2017至2018年度，過夜旅客數字是約45%，而去年第四季過夜客的數字仍保持五成，顯示現時仍有很多過夜客。他指目前有不少旅遊景點的訪客已超越疫情前，認為業界要做好自己，例如在激活廟街的經驗中，雖然已令廟街人流增加，惟仍有商戶反映無生意，建議商戶需檢視是否仍維持疫前的經營模式。

他提到去年訪港旅客初步有3,400萬人次，超過預期目標，已回復到2017至2018年平均數的55%，內地客佔總體近2,700萬人次，約79%，單計12月份旅客數量亦回復至疫情前的65%，期望數字有繼續增長的勢頭，其中東南亞旅客訪港人數較為理想，去年第四季已恢復九成以上，泰國、菲律賓更超越疫情前水平。

對於闊別5年大年初一復辦農曆新年花車巡遊，程鼎一表示感到開心，指今年的花車巡遊的規模是歷年最大，亦有更多國外的團隊參與，旅遊發現時已收到不少查詢，今年內地春假比以往長一日，希望更多內地、台灣以及東南亞的遊客在農曆新年跨境到港旅遊。