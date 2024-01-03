稱不過夜訪客內地人佔85%　江玉歡：應檢討點留人非「最快送您歸家」

大批內地旅客來港跨年倒數及看煙花後滯留香港，惹來關注，政府隨即召開跨部門會議，推出3招改善方法，包括研究延長鐵路服務時間等。選委界立法會議員江玉歡今(3日)在社交網發文，指內地旅客不過夜似乎是常態，並非今次放煙花才出現，認為「我們應該預計得到」。

指內地旅客不過夜是常態 應預計得到 江玉歡引述去年11月的訪港旅客數字，指320多萬名旅客當中，過夜與不過夜各佔一半，而在160多萬不過夜的訪客中，八成半是內地旅客，她說「內地旅客不過夜似乎是常態，並不是今次放煙花才出現。我們應該預計得到。」她又指「如果我們落重藥辦盛事、搞活動，最後也不能令訪客留多一晚，我們最要檢討的是怎樣『留住您吧』，而非怎樣『最快送您歸家』。」