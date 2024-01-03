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2024-01-03 12:03:11

稱不過夜訪客內地人佔85%　江玉歡：應檢討點留人非「最快送您歸家」

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江玉歡指，香港最要檢討的是怎樣「留住您吧」，而非怎樣「最快送您歸家」。(資料圖片)

江玉歡指，香港最要檢討的是怎樣「留住您吧」，而非怎樣「最快送您歸家」。(資料圖片)

大批內地旅客來港跨年倒數及看煙花後滯留香港，惹來關注，政府隨即召開跨部門會議，推出3招改善方法，包括研究延長鐵路服務時間等。選委界立法會議員江玉歡今(3日)在社交網發文，指內地旅客不過夜似乎是常態，並非今次放煙花才出現，認為「我們應該預計得到」。

指內地旅客不過夜是常態  應預計得到

江玉歡引述去年11月的訪港旅客數字，指320多萬名旅客當中，過夜與不過夜各佔一半，而在160多萬不過夜的訪客中，八成半是內地旅客，她說「內地旅客不過夜似乎是常態，並不是今次放煙花才出現。我們應該預計得到。」她又指「如果我們落重藥辦盛事、搞活動，最後也不能令訪客留多一晚，我們最要檢討的是怎樣『留住您吧』，而非怎樣『最快送您歸家』。」

倡提供住宿優惠

江玉歡建議留住訪客必須要「動動腦筋」，例如住宿優惠、將活動安排在兩、三天，以及若有旅客消費券，應放在兩至三天內使用等。

她又提到看到一篇外國研究文章，談及訪客與旅客的分別，指訪客(visitor)一般指不過夜的旅客，而旅客(tourist)指會在當地作觀光及住宿的客人。她認為，訪客不過夜是一個現象，若不探討有可能訪客最終會多過旅客，質疑並非香港樂見，希望政府做多點認真的研究分析，包括特首政策組應該詳細思考如何留人，而不是思考如何更快送他們走，「再坐一會總比含著淚說goodbye(再見)好」。

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