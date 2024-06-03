稱以人性化方式調整水費　水務署署長：不會突然加好多

香港水費多年來未有調整，目前水務經營賬目成本收回率只有79%，創下歷史新低。水務署署長黃恩諾接受《星島日報》訪問時指，署方的財務情況對維持優質和穩定供水構成很大挑戰，有需要及時調整水費，但強調將人性化、以溫和及循序漸進方式處理，不尋求一次過達致完全收回成本，亦不會「突然間加好多(水費)」。

黃恩諾指，調整水費需以用者自負原則及收回成本作為調整基礎，並考慮社會經濟狀況、水務經營帳目狀況及巿民負擔能力。現時本港水費佔住戶開支約0.1%至0.2%，遠低於其他先進城巿的1%至2%，考慮到巿民及商戶支持度，調整時會盡量遵循現有結構，不會追求一次過「加到好似其他城巿水平」。

他透露住宅用戶的4級制收費，現階段不會作大幅度改動，但將來不排除探討針對用水量較大的用戶拆細分級；至於商業用戶則曾考慮仿效住宅用水設分級制，但因應各行業用水模式不同，最終認為維持統一收費較合適。在訪問中，黃恩諾未有披露完成檢討水費的具體時間，強調要審慎行事，又披露署方已在4月組成外展隊，收集各行業意見，有業界代表理解水費需調整，但希望加幅「接地氣」及「唔好咁辣」。他指署方之後會聽取市民意見，任何調整水費方案都會交立法會討論。

親身示範飲水喉水 讚本港食水水質屬世界前列

談到本港食水水質，黃恩諾指食水除加入氯氣消毒，每年亦會進行約60萬次水樣本化驗，安全監察相當嚴密。在訪問期間，他還親身示範直接開水喉飲水喉水，認為香港食水水質屬世界前列，只要確保有妥善的樓宇內部供水系統，絕對可以直接飲用。

洗衣商會主席周漢強在電台節目表示，現時各方經營困難，不是加水費的好時機，最理想是不要加水費。若然要加水費，也希望當局「輕手一點」作單位數百分比加幅，並按部就班地加水費。他指出水費佔洗衣店成本約5%至10%，而洗衣是微薄生意，加價時是立即「見血」，一定會將成本轉嫁消費者。