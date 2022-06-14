稱卸任後無意在港置業　林鄭：兩子應不在港發展

政府換屆在即，特首林鄭月娥尚餘約半個月將結束逾40年的公務員生涯，並會搬出現時已居住5年的禮賓府。大部分時間都住在公務員宿舍的她接受《經濟日報》專訪時表示，她和丈夫林兆波只在中山有一個自住物業，沒需要在香港置業，反問「這個年紀為何還要買樓，兩個兒子又不需要在香港居住」，她認為買樓的錢已足夠她租屋到百年歸老，又說租樓有其彈性，「住一年半載後，喜歡第二個地方又可以搬，而且毋須將物業留給兒子，他們(兩個兒子)應該都不會在港發展」，聲稱「有樓住就可以，對個人資產不放在心上」。

稱退休後致力 發掘興趣 嘆港人「 無法旅行 很慘」

林鄭月娥在訪問中坦言希望可以做到「真的退休、勤力退休」，而不會退而不休，又分享一本《落力退休》的書，引述作者中年退休後，喜歡做甚麼就做甚麼。她稱自己在過去逾40年的公務生涯沒有甚麼興趣，未來要重新思考及發掘自己的興趣所在，又透露自己與丈夫的興趣大不相同，但她與很多港人一樣，都對旅遊充滿期望，又說因檢疫問題香港積累了很多無法去旅行的人，形容「無法去旅行，真的很慘」，希望能夠早日解除所有限制措施。

指 土地供應5年後 進 豐收期

此外，林鄭月娥又分析房屋土地供應時間表，認為未來5年供應短缺情況難大幅改善，惟第6年起有望進入豐收期；若要加快供應進度，須加大拆牆鬆綁、以及加快建屋速度。對於香港的未來，林鄭月娥稱本港仍有優勢，但擔心人才流失，強調要挽留和吸引創科及金融人才，並直言香港與海外恢復聯繫的窗口愈來愈細，寄語下屆政府必須思考這個問題。

此外，林鄭月娥今早出席任內最後一次行政會議，她在見傳媒時表示，自己做事原則和風格是不在崗任就不會評論，坦言「離開咗就離開咗」，她是不會為下屆政府就每一項政策提意見，包括她提出的「北部都會區」發展策略。