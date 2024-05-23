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2024-05-23 13:38:42

稱外資看好中國經濟長期向好　陳茂波：香港做好自己資金自然回流

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陳茂波指，香港只要做好自己，資金自然回流香港。(資料圖片)

陳茂波指，香港只要做好自己，資金自然回流香港。(資料圖片)

財政司司長陳茂波接受《商台》訪問時，談到地緣政治以及本港金融業的挑戰等問題。他預料目前的國際地緣政治格局將維持一段時間，但內地作為全球第二大經濟體，市場規模龐大，科技創新不斷取得突破，持續為經濟帶來動力，認為就算以美國為首的西方國家圍堵遏制中國，亦阻擋不到國家的發展，又有信心資金將會回流香港。

指西方投資者「等機會入市」

陳茂波說，在觀察中西方的投資者及一些長期基金，都看好中國經濟會長期向好，雖然個別時間會有些周期性的調整，但「總體都是向好」，因此覺得這些資金「都係等機會入市」，最近部分資金陸續湧回來。他有信心香港只要做好自己，為投資者提供良好回報，資金會自自然然回流過來。

他提到香港既要繼續鞏固歐美資金，亦要同時開拓中東及東南亞等新資金來源，以及吸引內地投資。他認為隨著內地經濟不斷發展，富裕人口增多，他們自然會將部分資產配置到境外，而香港就是內地投資者最熟悉的境外市場。

明年辦國際主權基金論壇　冀吸沙特等主權基金投資

他又說香港與內地過去10年金融市民互聯互通範疇和深度不斷擴大，香港要發揮好跨境財富管理中心的角色，令內地監管機構放心，確保投資來港的外匯不會流失。在發展私募基金及風險投資基金方面，陳茂波指香港投資有限公司會與他們合作，並透過政府計劃明年舉辦投資高峰論壇，當中有國際主權基金論壇，冀吸引挪威和沙特等國家的主權基金來港投資。

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