稱對龍年資本市場前景感樂觀　許正宇：23條立法增港資產保值功能

財經事務及庫務局局長許正宇接受電台訪問時，談到本港龍年的資本市場環境。他說，雖然本港資本市場和股市表現受到現時利息高企，及地緣政治變化等因素影響，惟中國經濟增長目標超預期，加上本港正在融入國家發展大局，抓好聯通海內外市場的資金，整體上對本港甲辰龍年前景感到樂觀。他又說，香港實施《港區國安法》和《基本法》23條立法，將加強本港為資產保值避險更安全功能。

近年香港國際金融中心的地位在國際上時有討論，恒生指數目前已是4年的下跌，就連印度股市亦跑贏港股。許正宇表示，每個市場都有自己的周期，各有特色，而本港資本市場就同時具備國際性、增長性和綜合性三大元素，是其他地區或國際金融中心無可比擬。

在綜合性方面，許正宇說，香港債券市場在過去7年間，已幾乎主理所有亞洲機構首次發行債券的工作，形容本地資產管理愈做愈好，故隨著目前全球市場不穩因素增加，不少投資者會找一個「安全港」，達到財富增值、保值的功能，香港在實施《港區國安法》和23條立法下，正提供一個穩定和安全的環境，讓投資者做相關的投資和資產配置，強調本港在有關方面優勢是很明顯。

「裕澤香江」擬包裝成「金融盛事周」

對於政府今年主打盛事經濟，冀帶動本港營商氣氛。許正宇表示目前正籌備3月底舉行的第二屆「裕澤香江」高峰論壇，到時各地家族代表會聚集一堂，期望能乘勝追擊，故會將論壇與其他同期金融盛事，一併包裝成「金融盛事周」對外宣傳，稍後時間將公布細節。