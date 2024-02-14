稱對龍年資本市場前景感樂觀　許正宇：23條立法增港資產保值功能

財經事務及庫務局局長許正宇接受電台訪問時，談到本港龍年的資本市場環境。他說，雖然本港資本市場和股市表現受到現時利息高企，及地緣政治變化等因素影響，惟中國經濟增長目標超預期，加上本港正在融入國家發展大局，抓好聯通海內外市場的資金，整體上對本港甲辰龍年前景感到樂觀。他又說，香港實施《港區國安法》和《基本法》23條立法，將加強本港為資產保值避險更安全功能。
指全球市場不穩 不少投資者盼找「安全港」
近年香港國際金融中心的地位在國際上時有討論，恒生指數目前已是4年的下跌，就連印度股市亦跑贏港股。許正宇表示，每個市場都有自己的周期，各有特色，而本港資本市場就同時具備國際性、增長性和綜合性三大元素，是其他地區或國際金融中心無可比擬。
在綜合性方面，許正宇說，香港債券市場在過去7年間，已幾乎主理所有亞洲機構首次發行債券的工作，形容本地資產管理愈做愈好，故隨著目前全球市場不穩因素增加，不少投資者會找一個「安全港」，達到財富增值、保值的功能，香港在實施《港區國安法》和23條立法下，正提供一個穩定和安全的環境，讓投資者做相關的投資和資產配置，強調本港在有關方面優勢是很明顯。
「裕澤香江」擬包裝成「金融盛事周」
對於政府今年主打盛事經濟，冀帶動本港營商氣氛。許正宇表示目前正籌備3月底舉行的第二屆「裕澤香江」高峰論壇，到時各地家族代表會聚集一堂，期望能乘勝追擊，故會將論壇與其他同期金融盛事，一併包裝成「金融盛事周」對外宣傳，稍後時間將公布細節。
至於互聯互通今年將推出十周年，許正宇稱會繼續與內地監管機構商討優化細節，目標「成熟一項推一項」，當有結果和進展時會盡快向市場公布。另外，人民銀行和香港金管局聯合公布的「三聯通、三便利」措施將於月底生效，許正宇認為優化「跨境理財通」措施，將吸引更多大灣區居民用好此項投資工具，同時更能滿足參與本港市場的投資者，對於資產配置多元化的需求，從而加強本港風險管理的角色、用好融資平台優勢，及用好「一國兩制」下香港作為國際金融中心的優勢。