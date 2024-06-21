稱年內訂出扶貧新概念　陳國基：不同意政策越扶越貧

政府近年提出精準扶貧的概念。政務司司長陳國基接受港台有關《上任兩周年》系列專訪稱，目前本港貧窮線僅計算收入，當中有不足的地方，透露由他擔任主席的扶貧委員會正與政府經濟顧問，商討訂立全新概念看貧窮情況，預計今年內推出。

陳國基說，以往貧窮線有許多不足之處，當中僅計算收入，他舉出極端例子解釋指，若某人退休後沒有收入，但持有多個物業，都會被定義為貧窮，而且以往貧窮線是以比例來計算，因此一定有人是貧窮。他指社會老年化令退休人士愈來愈多、令有收入人士愈來愈少，變相令貧窮人口增加，直言：「聽落唔係好合理」。

他表示如貧窮線不精准、不準確就沒有參考價值，故政府希望製造出一條貧窮線出來，是能夠幫助政府製定貧窮政策，幫助志願團體提供服務，他透露政府經濟顧問與扶貧委員會商討訂立一個全新概念看待貧窮情況。

冀未來劏房集中地區均有社區客廳

對於有指本港扶貧政策「越扶越貧」，陳國基回應表示不同意，指綜援有「兜底」作用，但扶貧工作亦包括幫助「心靈貧窮」的群體，例如關愛隊上門探訪獨居長者或雙老家庭，可加強精神上的支援。

至於本屆政府推出社區客廳試行計劃，為劏房戶提供額外生活空間，陳國基稱政府與地產商有4至5個項目正在洽談中，冀未來每個劏房集中地區，都可設有社區客廳。「共創明『Teen』計劃」方面，陳國基說目前共有約6,800名學員，有企業容許友師在工作日參與計劃的活動而毋須扣假，甚至提供津貼。