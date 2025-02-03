稱年滿65歲2元乘車絕不取消 陳茂波：「咩都唔改」財政上不可行

新一份《財政預算案》將在本月26日公布，亦預料會交代2元乘車優惠檢討結果。財政司長陳茂波稱，社會已有共識「如2元乘車計劃『咩都唔改』長遠上財政不可行」，正研究不同改善方案。有行會成員認為2元乘車優惠值得保留但有優化空間，如可考慮限次數使用。至於財赤問題，陳茂波稱有需要加大力度開源節流，教育、醫療都有節約空間。

陳茂波昨日在電台節目指，社會對2元乘車優惠有很多不同意見，其中一個廣泛共識是「完全不改變計劃長遠而言財政上不可行」。他續指，2元乘車優惠原本的政策意圖非常好，對很多長者而言是一項很好的措施，只是當受惠年齡一下子從年滿65歲擴大至年滿60歲，政府開支幅度便隨受惠人數增加而大增。