稱年滿65歲2元乘車絕不取消 陳茂波：「咩都唔改」財政上不可行

新一份《財政預算案》將在本月26日公布，亦預料會交代2元乘車優惠檢討結果。財政司長陳茂波稱，社會已有共識「如2元乘車計劃『咩都唔改』長遠上財政不可行」，正研究不同改善方案。有行會成員認為2元乘車優惠值得保留但有優化空間，如可考慮限次數使用。至於財赤問題，陳茂波稱有需要加大力度開源節流，教育、醫療都有節約空間。
陳茂波昨日在電台節目指，社會對2元乘車優惠有很多不同意見，其中一個廣泛共識是「完全不改變計劃長遠而言財政上不可行」。他續指，2元乘車優惠原本的政策意圖非常好，對很多長者而言是一項很好的措施，只是當受惠年齡一下子從年滿65歲擴大至年滿60歲，政府開支幅度便隨受惠人數增加而大增。
不過，陳茂波強調年滿65歲可享2元乘車優惠的措施絕不會取消，而如何避免長者「長車短搭」問題是重要課題；當局亦會仔細研究不同方案，包括考慮要求公共交通營辦商分擔一定成本，如降低長者車資。
行政會議成員、精神健康諮詢委員會主席林正財就認為，值得保留2元乘車優惠，因計劃有助60至64歲群組外出轉行就業或做義工，對精神健康也很有幫助，但可以考慮是否限次數使用，以及重新思考2元乘車與現有公共交通費用補貼計劃的定位和如何配合。
教育醫療有節約空間
至於千億財赤，陳茂波指，面對財赤有需要加大力度開源節流，政府部門開支「肯定要減」，而教育和醫療都有節約空間；本港大學有一定財政儲備，未來要善用儲備並開拓收入，讓政府有2至3年時間鞏固財政。
對於有意見提出公務員減薪或凍薪，陳茂波強調，節流要兼顧社會現實，不能操之過急，須考慮公務員薪酬對私人市場的影響，而目前失業率低，與2003年實行公務員凍薪後的環境不同。