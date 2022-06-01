稱感謝中央任命 李家超︰會盡快籌組班子

候任行政長官李家超到北京接受任命後昨午返港。他感謝中央信任，說明白責任重大，會不負所託，全力以赴，並透露會盡快籌組班子，再提請中央決定。對習近平接見他時提及新選舉制度須長期堅持，李家超指，第六屆特區政府亦會堅持有關立場。而特首林鄭月娥形容習近平說法一語中的，但指本港仍可循序漸進落實普選。

李家超下午約4時返抵本港，在機場接受核酸檢測後，傍晚6時會見傳媒，並總結4日行程時說，很榮幸接受中央任命。李家超又指前日分別獲國家主席習近平、國務院總理李克強接見，兩人都表示會堅定不移推行一國兩制、港人治港、高度自治，全力支持特區政府依法施政、發展經濟、改善民生，以及推動香港更好融入國家發展大局。他則向兩人滙報了香港經濟、社會及疫情的最新情況。至於何時可通關，他則指，香港現時面對不少困難和挑戰，例如目前仍有感染病例及疫苗接種率未及預期；仍須努力遏制疫情，才能有望與內地通關。

李家超昨早與全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍會面。新一屆政府換屆只餘一個多月，李家超指，與夏寶龍提及籌組班子情況，會盡快找合適人才，再提請中央任命，強調「在挑選管治班子理念，會針對他們的能力、經驗、抱負承擔及施政理念。」至於「七一」回歸25周年，國家主席習近平會否訪港，他指暫時未有相關消息。