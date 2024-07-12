稱推「熊貓經濟」帶動行業發展　楊潤雄：非只要牠們生兒育女

中央再送贈一對大熊貓給香港，特首李家超日前表示希望一對大熊貓來港後可以開枝散葉誕下下一代，爭取牠們在10月1日抵港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府將推出宣傳活動，帶動「熊貓經濟」，強調並非只是要牠們生兒育女。對於政府推動的盛事經濟不時被指安排失當，楊潤雄稱不應將所有責任轉嫁到政府身上。

楊潤雄接受《有線新聞》訪問時指，接待兩隻大熊貓，不只是要牠們生兒育女，而是希望牠們是中央送給香港的禮物時，全港市民有機會觀看，有牠成為香港一員，能夠在香港好好生活。香港會充分利用這些機會，有新熊貓放到海洋公園時，他相信來香港或去海洋公園的人會增加，認為這本身是經濟帶動，亦相信有熊貓的熱潮，有相應產品和其他服務可能出來。

盛事活動偶受質疑 楊：勿將所有責任轉嫁政府

對於政府推動「盛事經濟」時，不時有活動被質疑安排失當。楊潤雄指不應將所有責任轉嫁予政府，他說香港有很多私人活動舉辦，政府亦支持香港多辦盛事，不代表政府會管每一個盛事中的安排。政府在辦盛事年表時，是希望業界更清楚了解未來有甚麼盛事發生，利用機會帶動更多生意行業發展。

至於如何評估政府「好客之道」運動的成效，楊潤雄指難以設硬指標，最重要是將好客精神帶到各行業和階層，令旅客有好的體驗。