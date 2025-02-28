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2025-02-28 04:31:56
日報

稱政府發債安排清楚 許正宇：一直密切聯繫評級機構

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財庫局長許正宇

許正宇(右)強調，發債符合穩健理財原則。(鍾式明攝)

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新公布的財政預算案提及，政府相應擴大發債規模，引市場擔心會否加劇本港信貸評級下調風險。財庫局長許正宇昨表示，預算案的發債安排十分清楚，能滿足北部都會區發展及工務工程需要，強調發債符合穩健理財原則。他又指，政府一直有與評級機構密切聯繫，確保它們知道本港具體情況、發債計劃及財政管理邏輯。

預算案透露，政府預計未來5年、每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發債共約1,500億至1,950億元。許正宇表示，發債主要用於支持基礎建設以及工務工程，絕不會用作日常開支；如果發債量超過原定規劃，就須經過立法會審批，有機制對財政管理作出一定規範，「唔係政府自說自話」。

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他續指，一直有不少機構，尤其是長線保險公司希望投資更長期的港元債，正正與政府工務工程年期相匹配，有信心債券市場能吸納政府發行的債券，而未來發債計劃，則會按照屆時市場具體情況決定。

另外，國際評級機構穆迪前年底把香港信貸評級展望由「穩定」下調至「負面」，並表示會繼續維持評級。許正宇指出，政府一直有與評級機構進行密切聯繫，確保它們知道本港具體情況、發債計劃及財政管理邏輯；對方主要關注的3方面，即發債水平、用途及程序，政府亦做得好。

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