稱港澳同胞秉承優良傳統積極反獨 石泰峰：民進黨煽動兩岸對立 台獨是絕路和死路

全球華僑華人促進中國和平統一大會昨午在會展開幕。中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰表示，長期以來廣大港澳台同胞和海外僑胞，秉承中華民族優良傳統，積極開展反獨促統鬥爭。他批評台灣民進黨當局頑固堅持台獨立場，肆意煽動兩岸對立；強調台獨是絕路和死路，哪一個台灣黨派都無法改變祖國統一的歷史大勢。 石泰峰表示，長期以來廣大港澳台同胞和海外僑胞，秉承中華民族優良傳統，堅守民族大義，積極開展反獨促統鬥爭。他稱，廣大香港同胞堅定推動「一國兩制」實踐穩步前行，取得舉世公認成功。他又指，經歷修例風波後，香港全面準確貫徹實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》，進一步築牢維護國家安全屏障，進入由亂到治，走向由治及興的新階段。

更有信心實現國家完全統一 石泰峰指，今天比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，比以往任何時候都更有信心、更有能力實現國家完全統一。他稱，西方反華勢力為遏制中國發展不擇手段，變本加厲以台制華。台灣民進黨當局頑固堅持台獨立場，肆意煽動兩岸對立，當前台海形勢嚴峻複雜。 他強調，台獨是歷史逆流、絕路和死路，兩岸關係發展如同大江東去，形容水有拐彎處、回頭浪，但滾滾向前不可阻擋。無論何黨何派在台灣掌權，都無法改變兩岸關係向前發展的總體態勢，和祖國統一的歷史大勢。

石泰峰提出五點希望，包括堅決抵制台獨史觀、謬論和去中國化逆流；其次是堅定祖國統一自信；三是堅定反對台獨分裂；四是堅定增進同胞福祉；最後是堅定營造良好環境，要講好中國和平統一故事。 中央統戰部分管日常工作的副部長陳小江，在會上讀出中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧來信，指一個堅強統一的國家，是由包括台灣同胞在內全體中華兒女的命運所繫，要始終堅持貫徹黨解決台灣問題的總體方略，從中華民族整體利益和長遠發展把握兩岸關係大局，推進祖國和平統一進程；希望港澳台同胞和海外僑胞共同反台獨、促統一。

李家超：香港迎來最佳機遇一年 行政長官李家超表示，今年是全面落實及奠定香港由亂到治，也是香港迎來最佳發展機遇的一年。他指，香港在「一國兩制」下享有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，讓「一國兩制」實踐取得舉世矚目的成就。他續指，香港機遇處處，積極融入國家發展大局，並繼續成為國際金融、航運和貿易中心，同時全力發展新興產業，也是高端人才集聚高地，擔當著「超級連繫人」和「超級增值人」的角色。 中聯辦主任鄭雁雄表示，香港是一國兩制構想的先行者，是達成九二共識的重要見證地，一直以來在兩岸關係發展中發揮特殊的作用。他指出，香港正從由亂到治，走向由治及興，希望各界向台灣和國際社會講好一國兩制成功實踐的香港故事，讓更多人認識到一國兩制的強大生命力和巨大優越性。

