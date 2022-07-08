稱為模特兒「測試身體敏感度」舔18歲女胸及私處 地盤工非禮罪成候判

一名地盤工人去年向一名18歲女子訛稱為時裝公司經理，指對方適合當模特兒，藉詞為她度身、測試身體敏感度，趁機舔其胸部及私處，女子告知母親後揭發事件。被告今日在區域法院承認一項非禮罪。暫委法官鍾偉強指，被告過去有6次定罪記錄，涉及17罪，9罪與本案類同，對被告重犯感到不解，下令被告還押至7月22日判刑，以待索取背景、精神及心理報告。

被告於後樓梯 舔X胸部及私處

案情指，2021年4月22日下午近1時，X在港鐵深水埗站步行回家，被告尾隨至大廈10樓，在梯間截停X，向X訛稱自己為時裝公司經理，指X適合擔任公司模特兒，又裝作聽電話，表示已找到模特兒。被告帶X到5至6樓梯間，拿出紙筆，以軟尺為X量度胸、腰、臀等部位，並要求X換上短袖上衣及短褲，被告稱要進行「敏感度測試」。被告先抓住X的左手及左肩、按壓其額頭，問及其疼痛程度，之後著X拉高上衣及解開胸圍，摸其胸部約4至5分鐘，又舔X胸部。被告接著要求X拉低短褲和內褲，張開腿但不要看著他，其間被告用手指觸摸及舔她私處。X在被非禮期間，重複表示不要，要求離開，被告最終尾隨X至住所門口才離開。X將事件告知母親後報警。

被告為鄔文豪（46歲），報稱地盤工人。辯方求情指，被告為家庭經濟支柱，惟收入受疫情影響，因經濟壓力才會重犯，已獲妻子原諒。