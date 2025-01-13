稱焚化爐非把廢物「一把火燒掉」 謝展寰︰設施與回收再造結合互補

香港正建設首座「焚化爐」I‧PARK1，預期今年底投入運作。環境及生態局長謝展寰表示，環保署亦在上月招標，建設第二座轉廢為能設施I‧PARK2，又指坊間有誤解擔心政府未來會把廢物「一把火燒掉」，不再推動減廢回收；強調局方會採取改革性新理念，利用轉廢為能設施，與回收再造結合成為互補的廢物處理系統，達到環保和社會效益最大化。 謝展寰稱，今屆政府投入了前所未有的力度，推行源頭減廢。他又稱，很多人知道廢物回收再造可以減少資源浪費，並降低對自然環境的影響，是較堆填環保的一種廢物處理方式。較少人知道的是，當回收廢物的成本和環境代價較高時，轉廢為能其實更符合資源管理和環境保護的理念，和回收再造是互補的廢物處理方案。

他續指，在現實操作中，回收的成本可能因多種因素而變得昂貴甚至不可持續，對環境的影響也會更大，當中發泡膠是一個例子。回收發泡膠成本高昂，處理成本可以高達數萬元一噸，而且還會釋放有害氣體，過程中消耗的能源和資源碳足跡也十分高。對於高價值、易回收的材料(如金屬、紙張，高價值塑料等)，回收在經濟和環境效益上都是更佳選擇；對於不可回收或回收成本過高的廢物，轉廢為能便是一種更佳的處理方式。 爐渣用於生產建材 謝展寰表示，隨着技術的進步，現代轉廢為能設施已展現出其在環保方面的多重優勢，包括減少垃圾填埋，節省土地資源，在土地資源價值高昂的香港，絕對是一種更高效的廢物處理方式；溫室氣體排放量遠低於填埋，是國際間普遍認可的一種減碳做法；以及可提供可持續的能源來源，減少對化石燃料的依賴。此外，焚燒後的爐渣可以用於生產建築材料，而金屬等殘餘物也可以進一步回收再造，最大程度地實現資源利用。