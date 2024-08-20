稱熊貓可帶動經濟救餐飲業　黃家和：到時有一啲熊貓餐都未定

大熊貓「盈盈」、「樂樂」上周誕下龍鳳胎，成為港產大熊貓。而中央送贈給香港的兩隻新大熊貓將於下月抵港，為社會帶來一股熊貓熱。香港餐飲聯業協會會長黃家和今(20日)在電台上表示，雖然上半年本港市道欠佳，餐廳結業潮不斷，但隨著政府盛事經濟的推出，國家隊運動員訪港以及「盈盈」誕下龍鳳胎等事件，他相信政府、業界將推動熊貓經濟，帶動本港經濟發展，香港可能成為熊貓之都，並稱「我相信到時有一啲熊貓餐都未定。」

黃家和表示今年4月開始，很多市民北上消費，導致上半年餐飲市道整體欠佳，生意寂靜，儘管巴黎奧運熱潮為業界帶來短暫的小陽春，但奧運效應結束後，市場再次回復平靜。近期每月約有300多間食肆結業，100多間開業，他形容情況相當嚴峻。不過在「一雞死，一雞鳴」的情況下，大型餐飲集團會選擇租金更低的地點重新開業。

「香港真係可能變成熊貓之都 」

雖然面對挑戰，但黃家和表示對未來前景仍然有信心，認為在大熊貓的熱潮下，政府和業界會全力推動熊貓經濟。他提到香港未來可能有六隻熊貓，「香港真係可能變成熊貓之都⋯⋯哈哈，副都啦！」他又透露廠商會將與金茶王合作推出「熊貓版」限量奶茶，並免費向市民派發。

對於有內地餐廳在港開設分店的現象，黃家和指這些往往是中型或大型連鎖集團，可能會為本港業界帶來新氣象，但同時也加劇了競爭。不過他認為，內地品牌並不一定以利潤為考量，更在於建立品牌平台，以便藉著在香港宣傳，進而走向國際。